السكرتير العام يشهد احتفالية اليوم العالمي للتطوع بدمياط

18 حجم الخط

شارك اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، في الاحتفال باليوم العالمي للتطوع الذي نظمته جمعية الهلال الأحمر المصري – فرع دمياط، لتكريم الفرق التطوعية تقديرًا لجهودهم الإنسانية والمجتمعية، وذلك بالإنابة عن محافظ دمياط.



شهد الاحتفالية اللواء دكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والأستاذ حسن عبد الوهاب، رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، والأستاذ أحمد عوض، الأمين العام للجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، وحضور أكثر من 500 متطوع من مختلف أنحاء المحافظة.



رسالة تقدير لدور المتطوعين



خلال كلمته، نقل السكرتير العام تحيات وتقدير محافظ دمياط لكافة العاملين في المجال التطوعي، مشيدًا بالدور المتميز لجمعية الهلال الأحمر المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن العمل التطوعي يمثل أسمى معاني الانتماء والمسؤولية المجتمعية، ويعكس وعي الإنسان بدوره تجاه وطنه ويسهم في تعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع.

الاحتفال باليوم العالمي للتطوع بدمياط



عروض فنية وأنشطة تطوعية



تضمنت الاحتفالية عروض تقديمية لأفلام تسجيلية تسلط الضوء على أنشطة وجهود الفرق التطوعية، بالإضافة إلى فقرات فنية وغنائية عبّرت عن روح العطاء والعمل الجماعي بين المتطوعين.



تكريم محافظ دمياط



في ختام الاحتفالية، تسلم اللواء محمد همام درع جمعية الهلال الأحمر المصري، الذي قُدم تكريمًا للأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقديرًا لدعمه المستمر لأنشطة العمل التطوعي والإنساني بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.