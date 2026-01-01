الخميس 01 يناير 2026
محافظات

تعليم دمياط يبدأ توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يشرف علي استلام التابلت
 أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه جرى اليوم استلام كامل الأعداد المقررة من أجهزة التابلت المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي، وبدء إجراءات التوزيع الفعلي على الإدارات التعليمية تمهيدا لتسليمها للطلاب، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الثانوي ودعم التحول الرقمي.

بدء تسليم الأجهزة للمدارس تحت إشراف فني وأمني

وأكد ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن عملية الاستلام تمت وفقا للضوابط المعتمدة، أعقبها الفحص الفني الكامل للأجهزة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفنية، مشيرا إلى صدور توجيهات عاجلة لمديري الإدارات التعليمية بسرعة الحضور واستلام الحصص المقررة لكل إدارة حسب أعداد الطلاب المسجلين.


توجيهات عاجلة بسرعة النقل والتسليم للطلاب دون تأخير

 وشدد وكيل الوزارة على ضرورة سرعة نقل الأجهزة إلى المدارس الثانوية تحت حراسة مشددة وبإشراف لجان فنية متخصصة، مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمان والتخزين، تمهيدا لبدء تسليم الأجهزة للطلاب دون أي تأخير، تيسيرا عليهم وتمكينا لهم من الاستفادة من المحتوى التعليمي الرقمي وبنك المعرفة المصري ومنصات التعلم المعتمدة.

ضوابط التسليم والتأمين وتفعيل الأجهزة داخل المدارس

وأوضح وكيل الوزارة أن عملية التسليم تخضع لعدد من الضوابط المنظمة، تشمل مراجعة الأوراق الثبوتية لكل طالب، والتأكد من سداد قيمة التأمين المقررة بمكاتب البريد، حفاظا على حقوق الطالب والوزارة في حالات الفقد أو التلف، مع تكليف أخصائي التطوير التكنولوجي بكل مدرسة بتقديم الدعم الفني اللازم للطلاب، والمساعدة في تفعيل الأجهزة وربطها بمنظومة الوزارة، وتدريبهم على الاستخدام الآمن والسليم للجهاز.

متابعة لحظية حتى وصول الجهاز لآخر طالب بالمحافظة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط إلى أن توزيع أجهزة التابلت يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير التعليم الثانوي، والتي تستهدف تنمية مهارات التفكير والبحث والاعتماد على الفهم بدلا من الحفظ والتلقين، مؤكدا استمرار المتابعة اللحظية لعملية التوزيع من خلال غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والتدخل الفوري لتذليل أي معوقات، حتى وصول الجهاز إلى آخر طالب مستهدف على مستوى المحافظة، بما يضمن انتظام وانطلاق العملية التعليمية التكنولوجية بكفاءة.

