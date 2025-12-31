محافظ دمياط يختتم أسبوع الاستدامة بالإعلان عن خطوات جادة نحو مدن خضراء واقتصاد مستدام

18 حجم الخط

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ختام فعاليات أسبوع الاستدامة بدمياط Damietta Sustainability Week، والذي جاء في إطار جهود لجنة الإصحاح البيئي، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الشريكة والمؤسسات المختلفة.



رسالة قوية في الختام نحو مدن خضراء



وخلال الفعالية الختامية التي أقيمت بمنطقة الكوبري، ألقى محافظ دمياط كلمة رحب فيها بجميع المشاركين في فعاليات أسبوع الاستدامة 2025 تحت شعار «نحو مدن خضراء واقتصاد مستدام»، مؤكدا أن الحدث يجسد توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مدن صديقة للبيئة، قادرة على تلبية احتياجات الحاضر وضمان حقوق الأجيال القادمة.



دمياط والاستدامة أولوية تنموية



وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن محافظة دمياط تولي ملف الاستدامة اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل بين الحفاظ على البيئة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد ودعم الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويواكب التوجهات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة والإصلاح البيئي والتخطيط العمراني المستدام.



شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع



وأضاف المحافظ أن أسبوع الاستدامة يأتي ليؤكد أهمية التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يتيح تبادل الخبرات وطرح الأفكار المبتكرة وتحويل التوصيات إلى مشروعات واقعية تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ دمياط يختتم فعاليات أسبوع الاستدامة ويكرم المشاركين



إشادة بالجامعات والخبراء



وثمن محافظ دمياط الجهود المبذولة من جميع القائمين على تنظيم الفعاليات، مشيدًا بالدور المحوري الذي قامت به الجامعات والخبراء والمتخصصون المشاركون، لما قدموه من رؤى علمية وتطبيقية داعمة لمسار التنمية المستدامة داخل المحافظة.



رأس البر مدينة خالية من الكربون



وفي هذا السياق، أعلن محافظ دمياط مجددا عن اختيار رأس البر كأول مدينة خالية من الكربون في دلتا مصر، باعتبارها واحدة من أبرز نتائج أسبوع الاستدامة، مؤكدا حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات الجادة التي تسهم في التحول إلى مدن أكثر استدامة، وتشجع على استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.



تكريم شركاء النجاح واحتفالات خضراء



وشهدت الفعاليات الختامية تكريم القائمين على تنفيذ أسبوع الاستدامة وممثلي الجهات الشريكة، تقديرًا لجهودهم في دعم استراتيجية دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة، كما تم إضاءة مبنى ديوان عام المحافظة والكوبرى التاريخي وطابية عرابي باللون الأخضر، في مشهد احتفالي يعكس التزام دمياط برؤية الاستدامة وحماية البيئة.

