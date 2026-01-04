الكاميرون تقصي جنوب أفريقيا وتتأهل لملاقاة المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا (صور)

18 حجم الخط

فاز منتخب الكاميرون على نظيره جنوب إفريقيا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي.

أهداف مباراة المغرب وجنوب إفريقيا

جاء هدف الكاميرون الأول عن طريق جونيور تشاماديو في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 47 جاء الهدف الثاني عن طريق كوفاني، وفي الدقيقة 88 سجل ماكوبا هدف تقليص الفارق لجنوب إفريقيا.

بهذه النتيجة يودع جنوب إفريقيا البطولة فيما ضرب منتخب الكاميرون موعدًا مع المغرب في ربع النهائي.

تشكيل الكاميرون أمام جنوب إفريقيا

في حراسة المرمى: ديفيز إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون جونيور، صامويل جونيور كوتو، نوهو تولو.

وسط الملعب: جونيور تشاماديو، آرثر أفون، كارلوس باليبا، دارلين يونجوا.

الهجوم: بريان مبويمو، كريستيان كوفاني، داني ناماسو.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام الكاميرون

حراسة المرمى: رونيون ويليامز.

خط الدفاع: خوليسو موداو، مبيكيزيلي مبوكازي، سيابونجا نيجزانا، سموكيلي كابيني.

وسط الملعب: تيبوه موكوينا، نكوسيناثي سيبيسي، باثوسي أوباس.

الهجوم: أوسين أبوليس، ليل فوستر، ريليبوهيلي راتومو.

منتخب الكاميرون يكسر لعنة دور الـ16 بأمم إفريقيا

وكسر المنتخب الكاميروني لعنة دور الـ16، حيث صعد لهذا الدور أربع مرات لكنه لم يتأهل إلا مرة واحدة فقط منذ 2015.

