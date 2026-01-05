الإثنين 05 يناير 2026
حوادث

تفاصيل سقوط أسانسير بمحطة مترو العتبة

سقوط أسانسير بمحطة
سقوط أسانسير بمحطة مترو العتبة
أصيب عامل صيانة إثر سقوط أسانسير داخل محطة مترو العتبة بالخط الثالث، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المحطة، وتم التأكد من صحة الواقعة.

وأفاد مصدر أمني بأنه تم نقل العامل المصاب لتلقي الرعاية الطبية، كما تم تحرير محضر بالحادث وتولت  النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب سقوط الأسانسير.

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على دجال شهير، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني، وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مدعيًا امتلاكه قدرات على العلاج الروحاني، مع الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل. 

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وبثها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

