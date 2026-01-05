الإثنين 05 يناير 2026
طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بوصفات غير تقليدية

فاصوليا بالكريمة
فاصوليا بالكريمة البيضاء
تُعد الفاصوليا البيضاء من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، فهي مصدر ممتاز للبروتين النباتي والألياف، كما تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم.

ورغم فوائدها الكبيرة، تظل الفاصوليا البيضاء حبيسة الوصفات التقليدية مثل الطهي بالصلصة أو إدخالها في اليخنات المعتادة.


في حين أن الفاصوليا البيضاء مكون مرن يمكن توظيفه في وصفات مبتكرة ومتنوعة تناسب كل الأذواق. الخروج عن الإطار التقليدي في تحضيرها يمنحك أطباقًا جديدة تجمع بين الطعم اللذيذ والفائدة الصحية، وتضيف تنوعًا محببًا إلى مائدتك اليومية.
 

ولذلك في هذا التقرير، نقدم لكِ أفكارًا جديدة ومبتكرة لتحضير الفاصوليا البيضاء بطرق غير تقليدية تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية العالية.
 


الفاصوليا البيضاء بالكريمة وجوزة الطيب
 

وصفة مختلفة تناسب العشاء الخفيف أو كطبق جانبي غني.
المكونات:
كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
فص ثوم مهروس
نصف كوب كريمة طبخ
ملعقة زيت زيتون
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أبيض


طريقة التحضير:
في مقلاة على نار متوسطة، يُسخن زيت الزيتون ويُضاف البصل حتى يذبل، ثم يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا. تُضاف الفاصوليا البيضاء والكريمة مع التقليب، ثم تُتبل بجوزة الطيب والملح والفلفل. تُترك الوصفة دقائق قليلة حتى تتكاثف الصلصة، وتُقدم ساخنة مع خبز محمص أو أرز أبيض.


فاصوليا بيضاء بالليمون وإكليل الجبل

فاصوليا بالليمون وإكليل الجبل
فاصوليا بالليمون وإكليل الجبل

وصفة منعشة ومناسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.
المكونات:
فاصوليا بيضاء مسلوقة
عصير ليمونة
ملعقة زيت زيتون
ملعقة صغيرة إكليل جبل مجفف
فص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود


طريقة التحضير:
يُسخن زيت الزيتون ويُضاف الثوم حتى تظهر رائحته، ثم تُضاف الفاصوليا البيضاء وإكليل الجبل. بعد التقليب، يُضاف عصير الليمون والملح والفلفل، وتُترك دقيقة واحدة فقط حتى تمتزج النكهات. يمكن تقديمها دافئة أو باردة كسلطة غنية بالبروتين.


كفتة الفاصوليا البيضاء بالفرن

كفتة الفاصوليا البيضاء
كفتة الفاصوليا البيضاء

بديل صحي للكفتة التقليدية ومناسبة للنباتيين.
المكونات:
كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة ومهروسة
بصلة صغيرة مبشورة
ملعقة بقسماط أو شوفان مطحون
بيضة واحدة
كمون وبابريكا
ملح وفلفل


طريقة التحضير:
تُخلط جميع المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة. تُشكل أصابع أو أقراص وتُرص في صينية مدهونة بالقليل من الزيت. تُخبز في فرن متوسط الحرارة حتى تتحمر من الجانبين. تُقدم مع سلطة خضراء أو صوص الزبادي.


فاصوليا بيضاء بالطماطم المجففة والزيتون

فاصوليا بالطماطم المجففة
فاصوليا بالطماطم المجففة

وصفة مستوحاة من المطبخ المتوسطي بنكهة غنية.
المكونات:
فاصوليا بيضاء مسلوقة
طماطم مجففة مقطعة
زيتون أسود شرائح
ملعقة زيت زيتون
زعتر مجفف
فلفل أسود


طريقة التحضير:
في مقلاة، يُسخن زيت الزيتون وتُضاف الطماطم المجففة ثم الفاصوليا البيضاء والزيتون. يُتبل بالزعتر والفلفل ويُقلب برفق حتى تسخن المكونات فقط دون طهي زائد.


نصائح لنجاح وصفات الفاصوليا البيضاء

يُفضل نقع الفاصوليا الجافة 8 ساعات قبل السلق لتسهيل الهضم.
يمكن استبدال الكريمة بالحليب النباتي لنسخة أخف.
إضافة الأعشاب العطرية تعزز النكهة دون الحاجة للدهون الزائدة.
الفاصوليا البيضاء تتقبل النكهات القوية مثل الثوم والليمون والبهارات الشرقية.

الجريدة الرسمية