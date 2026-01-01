طريقة عمل فطيرة الخضار السريعة في الطاسة

18 حجم الخط

فطيرة الخضار السريعة في الطاسة، من الوصفات العملية التي تناسب المرأة العصرية التي تبحث عن وجبة متكاملة، مشبعة، وسهلة التحضير دون الحاجة إلى فرن أو وقت طويل.



فطيرة الخضار السريعة في الطاسة، خيار مثالي لوجبة الغداء الخفيفة أو العشاء، كما يمكن تقديمها للأطفال كبديل صحي عن الوجبات السريعة الجاهزة.

تمتاز هذه الفطيرة بإمكانية تنويع مكوناتها حسب المتوفر في المطبخ، ما يجعلها وصفة مرنة واقتصادية في الوقت نفسه.



فكرة فطيرة الخضار السريعة في الطاسة

تعتمد فطيرة الخضار في الطاسة على خليط بسيط من الدقيق أو البيض مع الخضروات المفرومة، ويتم تسويتها على نار هادئة داخل طاسة غير لاصقة حتى تنضج من الداخل وتتحمر من الخارج.



هذه الطريقة تمنحك فطيرة ذهبية طرية دون الحاجة إلى خبزها في الفرن، وهي مناسبة جدًا للأيام المزدحمة أو عندما ترغبين في تحضير وجبة سريعة ومغذية.





المكونات الأساسية لعمل فطيرة الخضار



يمكنك تحضير فطيرة الخضار باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت تقريبًا، ومن أبرزها:

كوب دقيق أبيض أو دقيق متعدد الاستخدامات

2 بيضة

نصف كوب حليب أو زبادي

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا أو زعتر حسب الرغبة

أما الخضروات فيمكن التنويع بينها مثل:

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

حبة كوسة مبشورة

جزرة مبشورة

فلفل ألوان مقطع صغير

حفنة بقدونس أو شبت مفروم

ويمكن إضافة الجبن المبشور مثل الجبن الرومي أو الموتزاريلا لزيادة القيمة الغذائية والطعم.



طريقة تحضير فطيرة الخضار السريعة

ابدئي بخفق البيض جيدًا في وعاء عميق، ثم أضيفي الحليب أو الزبادي وقلّبي حتى يمتزج الخليط. بعد ذلك أضيفي الدقيق تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على خليط متجانس خالٍ من التكتلات. أضيفي البيكنج بودر والملح والتوابل وقلّبي مرة أخرى.

في الخطوة التالية، أضيفي الخضروات المفرومة أو المبشورة إلى الخليط، وقلّبي برفق حتى تتوزع الخضروات بشكل متساوٍ داخل العجينة. إذا رغبتِ في إضافة الجبن، فهذا هو الوقت المناسب لإدخاله في الخليط.



طريقة التسوية في الطاسة

سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة. اسكبي خليط الفطيرة في الطاسة ووزعيه بالتساوي باستخدام ملعقة أو ملعقة سيليكون. غطّي الطاسة واتركي الفطيرة على نار هادئة لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى تنضج من الأسفل ويتماسك سطحها.

بعد ذلك، اقلبي الفطيرة بحذر على الوجه الآخر، واتركيها لدقائق إضافية حتى تتحمر وتنضج تمامًا من الداخل. يُفضّل إبقاء النار هادئة لضمان نضج الفطيرة دون احتراقها.

فطيرة الخضار في الطاسة



نصائح لنجاح فطيرة الخضار



للحصول على فطيرة ناجحة وخفيفة، احرصي على عصر الخضراوات المبشورة مثل الكوسة والجزر من الماء الزائد حتى لا تصبح العجينة سائلة. كما يُنصح باستخدام طاسة جيدة غير لاصقة لتسهيل التقليب والحصول على لون ذهبي متجانس.



طرق التقديم

يمكن تقديم فطيرة الخضار السريعة ساخنة مع الزبادي أو سلطة خضراء خفيفة، كما تصلح للتقديم باردة في اللانش بوكس للأطفال أو أثناء الرحلات. ويمكن تقطيعها إلى مثلثات صغيرة وتقديمها كمقبلات صحية للضيوف.



تعتبر فطيرة الخضار السريعة في الطاسة وصفة ذكية تجمع بين البساطة والفائدة الغذائية، وتمنحك فرصة لإدخال الخضروات في نظامك الغذائي بطريقة محببة ولذيذة، دون عناء أو وقت طويل في المطبخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.