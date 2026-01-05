طريقة عمل المسقعة باللحمة والبشاميل، أكلة لذيذة وسريعة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل المسقعة باللحمة والبشاميل، المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل من أشهر الأطباق الشرقية المحبوبة في المطبخ المصري والعربي.

فهي وجبة متكاملة تجمع بين الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، واللحمة المفرومة بالبروتين، مع طبقة البشاميل الكريمية التي تمنح الطبق مذاق فاخر وشهي، مما يجعلها مميزة للغداء أو العزومات.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المسقعة باللحمة والبشاميل.

مكونات المسقعة باللحمة والبشاميل:-

3 حبات باذنجان رومي مقطع شرائح

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة شرائح

زيت للقلي

ملح حسب الرغبة

500 جرام لحمة مفرومة

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 حبة طماطم مبشورة اختيارى

ملح وفلفل أسود

رشة قرفة أو بهارات لحمة

رشة بابريكا

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب دافئ

ملح وفلفل أبيض

رشة جوزة الطيب اختياري

طريقة عمل المسقعة باللحمة والبشاميل

يرش الباذنجان بالملح ويترك 20 دقيقة للتخلص من المرارة، ثم يغسل ويجفف جيدا.

يقلى الباذنجان والبطاطس في زيت ساخن حتى يصبح لونهما ذهبي.

توضع الشرائح على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

في مقلاة على النار، يسخن الزيت ويضاف البصل ويقلب حتى يذبل.

يضاف الثوم ثم اللحمة المفرومة مع التقليب حتى يتغير لونها.

تضاف صلصة الطماطم والطماطم المبشورة والبهارات والملح والفلفل.

تترك على نار متوسطة حتى تتسبك الصلصة تماما.

في قدر على نار متوسطة، تذوب الزبدة ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.

يضاف الحليب تدريجيا مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي حتى يتكون صوص ناعم بدون تكتلات.

يتبل بالملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب، ويترك حتى يصل للقوام الكريمي.

تدهن صينية الفرن بقليل من الزيت أو الزبدة.

يرص طبقة من البطاطس، ثم طبقة من الباذنجان.

توزع حشوة اللحمة المفرومة بالتساوي.

يمكن إضافة طبقة إضافية من الباذنجان اختياري.

يسكب صوص البشاميل على الوجه بالكامل.

تدخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية.

تترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويأخذ لون ذهبي شهي.

تخرج وتترك 10 دقائق قبل التقديم حتى تتماسك.

لنجاح المسقعة بالبشاميل، يمكن شوي الباذنجان بدلا من قليه لتقليل الدهون.

إضافة القليل من الجبن المبشور على البشاميل يعطي طعم أغنى.

يفضل ترك المسقعة ترتاح قليلا قبل التقطيع للحصول على شكل مرتب.

يمكن إضافة فلفل أخضر أو مشروم مع اللحمة حسب الرغبة.

تقدم المسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ساخنة، بجانب طبق من الأرز الأبيض أو السلطة الخضراء والعيش البلدي، لتكون وجبة متكاملة ولذيذة.

