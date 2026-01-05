الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة عيد الميلاد

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول مكرر (أ)، الصادر في 4 يناير 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 33 لسنة 2026، بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد.

ونص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على أن "يكون يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد"

جاء قرار رئيس الوزراء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.


وبعد الاطلاع أيضًا على قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. 


 

الأربعاء المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

محافظ الجيزة: إجازة رسمية للطلاب من الامتحانات الإثنين 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس

