حين يمضى العمر.. تتكلم الحقائق!

في لحظة ما بعد الستين، تتبدّل طقوس العمر. تخفت ضوضاء الاحتفالات، ويحلّ محلها صمتٌ حكيم، نجلس فيه مع فنجان قهوة ربما برد قبل أن ننتبه، ونعترف لأنفسنا بما كنّا نؤجّل الاعتراف به طويلًا. فالشيخوخة لا تدخل حياتنا بصخب، بل تتسلّل بهدوء: في ركبةٍ تتصلّب، وفي هاتفٍ يقلّ رنينه، وفي مساحات فراغ لم نكن نراها من قبل. هناك تبدأ الحقيقة، لا بوصفها نهاية، بل كبداية وعي مختلفة.


أولى هذه الحقائق أن الأبناء، مهما بلغ حبهم وصدقهم، لا يمكن أن يكونوا عالمك الكامل. لهم معاركهم الخاصة، وأحلامهم التي يقاتلون من أجلها، وهم لا يملكون أن يملأوا وحدتك مهما حاولوا. الوحدة مسؤوليتك أنت، كما أن القدرة على أن تصنع لنفسك حياة متوازنة لا تعتمد كليًا على الآخرين هي إحدى علامات النضج المتأخر. الحب موجود، لكنه لا يُغني عن بناء عالمك الداخلي.


والحقيقة الثانية أن الصحة لم تعد أمرًا مفروغًا منه. في الشباب نتعامل مع الجسد كأنه مُسلّم دائم، أما مع التقدّم في العمر فيتحوّل إلى مشروع يحتاج إلى رعاية واعية. كل خطوة تمشيها، وكل كوب ماء تشربه، وكل لحظة تصالح فيها جسدك بدل أن تعاقبه، هي استثمار حقيقي في كرامة ما تبقّى من العمر. الجسد لا يطلب المعجزات، بل القليل من الوفاء.


أما الحقيقة الثالثة، فهي الأشد قسوة ووضوحًا: لن يأتي أحد لينقذك. الكرامة المالية ليست ترفًا، بل ضرورة. حتى المدّخرات البسيطة تمنحك حرية القرار، وتخفف عنك ثقل الحاجة، وتسمح لك أن تكبر دون خوف. الاستقلال في هذا العمر ليس أن تملك الكثير، بل أن تحتاج أقل.


ومع هذه الحقائق، تتشكّل قواعد حياة جديدة لمن تجاوزوا منتصف الخمسين. قواعد لا تقوم على إنكار الزمن، بل على مصادقته. أن تدّخر من أجل راحتك، لا لأنك جشع، بل لأنك مسؤول. أن تعامل جسدك كصديق مقرّب، لا كعدوّ أهملته طويلًا. 

أن تصنع فرحك بيدك، فلا تنتظر دعوة من أحد، ولا إذنًا من الحياة. أن ترفض الاستسلام لفكرة الكِبَر بوصفها عجزًا، فالقوة الهادئة تجذب الناس، بينما الشكوى الدائمة تنفّرهم. أن تطلق سراح الأمس لأنه انتهى فعلًا، وتحمي سلامك الداخلي لأن ليس كل صراع يستحق أن يستنزف روحك. وأن تبقى فضوليًا، تتعلّم كل يوم شيئًا جديدًا، لأن الفضول هو مصل الشباب الأخير للعقل.


ثم يأتي ذلك السؤال الوجودي الصامت: ماذا بعد الرحيل؟ حين تموت، لن تنشغل بجسدك، فالأحبّة سيتكفّلون بكل شيء وفق طاقتهم. سيغسلونك، يودّعونك، ويشيّعونك بكلمات الرحمة. سيحضر كثيرون جنازتك، بعضهم بدافع المحبة، وبعضهم بدافع الواجب. 

سيؤجَّل عمل هنا، ويُلغى موعد هناك، ثم تمضي الأيام. ممتلكاتك التي تشبّثت بها طويلًا ستباع أو تُهدى أو تُنسى. مفاتيحك، كتبك، أدواتك، وملابسك ستنتقل إلى أيادٍ أخرى. العالم لن يتوقّف، والاقتصاد سيواصل الدوران، وفي عملك سيأتي من يخلفك، وربما يكون أكثر كفاءة منك.


ستُروى حياتك ويُحكم عليها. سيقول البعض إنك عشت طيبًا، وسيقول آخرون غير ذلك. أهلك وأصدقاؤك الحقيقيون سيحزنون بصدق، ربما لساعات أو أيام، ثم سيضحكون مجددًا ويمضون في حياتهم. أما من عرفتهم عابرًا، فسينسونك أسرع مما تتوقع. صورك ستبقى قليلًا على جدران الذاكرة الرقمية، ثم يغطيها الغبار، إلى أن تُحفظ في درجٍ منسيّ. وفي النهاية، لن تبقى حيًا إلا في ذاكرة من أحبّك بصدق.


هناك، في تلك الرحلة الجديدة، تسقط كل الأوزان التي أثقلت كتفيك في الدنيا. جسدك، جمالك، مكانتك، ثروتك، مهنتك، ألقابك، جوائزك.. لن يصحبك منها شيء. ما يبقى هو نفسك، وما راكمته فيها من حبّ، ورحمة، وعطاء. تلك هي الثروة الحقيقية التي لا تُصادَر ولا تُورَّث.

درس فنزويلا!

المسئول والمواطن.. ومنسوب الأمل!

الخلاصة ليست دعوة إلى الزهد السلبي ولا إلى الخوف من النهاية، بل إلى الحياة بوعي. أن تحيا ممتلئًا، حاضرًا، بفرحٍ هادئ وهدفٍ واضح. لأنك في النهاية، لن تأخذ معك ما امتلكت، بل ما فعلت، وما قدّمته، وما تركته من أثر في قلوب الآخرين. وهذه وحدها صفقة العمر الرابحة.

