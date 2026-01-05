الإثنين 05 يناير 2026
الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر (صور)

إخماد حريق مصنع بلاستيك
إخماد حريق مصنع بلاستيك في أكتوبر
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مصنع لإنتاج البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، ونتج عنه إصابة عدد من العمال بالاختناق وتم إسعافهم بموقع الحادث. 

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف علn أسبابه عقب انتهاء رجال الإطفاء من عمليات التبريد للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب بمصنع "بولي تك" لصناعة البلاستيك والمقام على مساحة 6 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية الرابعة، ويتكون من دور واحد، وبحصر الخسائر تبين التهام الحريق لكافة محتويات المصنع.

وكانت غرفة عمليات أكتوبر قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى إلى موقع الحريق، وتولى رجال الحماية المدنية  محاصرة النيران من كافة الاتجاهات ومنع امتدادها للمنشآت المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق بالكامل.

وكشفت التحريات الأولية في حريق مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق جراء الأدخنة السامة المتصاعدة من الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

