النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى اغتصاب طفلة على يد شاب بالشرقية

أمرت نيابة الشرقية العامة باستعجال تقرير الطب الشرعى فى واقعة اغتصاب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة على يد شاب بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وأحالت النيابة المجني عليها لتوقيع الكشف الطبي عليها، وكلّفت الطب الشرعي بموافاتها بتقرير الفحص الطبي إذ إنّه الدليل الفني المعتمد لديها لتوثيق الاتهام.

قرار نيابة الشرقية بشأن المتهم

كانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهم الذي اعتدى على الطفلة على ذمة التحقيقات وطلبت استكمال تحريات المباحث حول الواقعة واستمعت إلى أقوال الشهود.

تفاصيل التعدى جنسيا علي طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة بالزقازيق

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت اخطارا بورود بلاغ من أسرة طفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة تدعي "ش.م.ع" 14عاما يفيد قيام شاب يدعى "أ.ط"مقيم قرية لتابعة لمركز الزقازيق باستدراجها وقام بهتك عرضها بالقوة والتعدى عليها جسديا.

وفي وقت لاحق قامت أسرة المتهم بتسليمه للشرطة وتحرر محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه التي اتخذت قرارها.



عقوبة التحرش الجنسي..عاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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