جريمة مروعة بالشرقية، أب ونجله يحرقان قريبهم عمدا والأمن يضبط المتهمين

18 حجم الخط

جريمة مأساوية شهدتها محافظة الشرقية، وتحديدًا قرية ديرب البلد التابعة لمركز ديرب نجم، بعدما أقدم أب ونجله على إشعال النيران في أحد أقاربهما، ما أسفر عن إصابته بحروق بالغة الخطورة في أنحاء متفرقة من جسده، في واقعة هزّت مشاعر الأهالي وأثارت حالة من الصدمة داخل القرية.

اصابة عامل خردة بحروق خطيرة

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا بإصابة محمد ج. ر، 38 عامًا، عامل خردة ومقيم بدائرة مركز ديرب نجم، بحروق خطيرة، وجرى نقله لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هما جمال ر. ونجله رمضان ج.، أقدما على إشعال النيران في المجني عليه، الذي تربطه بهما صلة قرابة، إذ إنه نجل الأول وشقيق الثاني، وذلك بسبب خلافات سابقة نشبت بينهم.

وعلى الفور، جرى نقل المجني عليه بسيارة الإسعاف إلى مستشفى حروق ههيا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

المجني عليه،فيتو

ضبط مرتكبي الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق للوقوف على كافة التفاصيل والأسباب المحيطة بالواقعة.

احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.