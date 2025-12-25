إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على طالبة طب بسبب مطالبتها بالميراث في الشرقية

18 حجم الخط

أخلت نيابة فاقوس العامة بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الخميس، سبيل جميع المتهمين في واقعة التعدي على طالبة بكلية العلاج الطبيعي، وذلك على ذمة القضية، مع إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

تحديد جلسة 27 يناير المقبل لنظر أولى جلسات القضية

كما حددت النيابة العامة جلسة 27 يناير المقبل لنظر أولى جلسات القضية، مع صرف الطالبة المجني عليها وخالها من سراي النيابة عقب الاستماع لأقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحريات المباحث حول الواقعة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية أن مرتكبي الواقعة أربعة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم صاحب مقهى وزوجته ونجلاه، حيث تعدوا على الطالبة «نورا»، 19 عامًا، طالبة بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بالجامعة الأهلية، بالسب والقذف والضرب بالأيدي، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

التعدي على خال المجني عليها

كما امتد التعدي إلى خال الطالبة، البالغ من العمر 39 عامًا، أثناء محاولته التدخل، ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات مماثلة.

وأفادت التحريات بأن الواقعة جاءت على خلفية نزاع حول الميراث، يتعلق بثمن مقهى مملوك للعائلة، في ظل مطالبة الطالبة وخالها بباقي مستحقاتهما، مع وجود خلافات سابقة ومحاضر متبادلة بين الطرفين.

ضبط مرتكبي الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

