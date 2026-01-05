بيطري الإسماعيلية: علاج 36 حالة بالعيادة الخارجية

18 حجم الخط

تواصل العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية جهودها في تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ سياسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهادفة إلى تطوير أساليب التشخيص ورفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية المقدمة.

عدد الحالات التي تم علاجها

وصرح دكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال الفترة من السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ حتى الخميس ١ يناير ٢٠٢٦، أنه تم علاج ٣٦ حالة بالعيادة، تنوعت ما بين: ٨ حالات طفيليات خارجية، ٣ حالات فحوصات سونار، ١١ حالة طفيليات داخلية، ٣ حالات أمراض باطنة، ١١ حالة تحصين ضد الأمراض الفيروسية.

موقع عيادة الحيوانات الأليفة

وجديرًا بالذكر، أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تقع بجوار محطة بنزين الجلاء – حي أول – الإسماعيلية.

ويأتي هذا النشاط تحت شعار منظومة «صحة واحدة»، بما يحقق التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويعزز من الوعي الصحي والوقاية من الأمراض المشتركة.

جانب من الكشف على الحيوانات الأليفة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتحصينها ضد الأمراض المختلفة وتوفير العلاج اللازم والمتابعة الدورية للحيوانات الأليفة.

