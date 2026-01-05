الكشف على ٥٤٧ مواطنًا خلال قافلة طبية بتل أبوحامد في الإسماعيلية

18 حجم الخط

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، سير العمل بالقافلة الطبية بتل أبو حامد التابعة لإدارة التل الكبير الصحية، ورافقتها الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.



تقديم الخدمات الطبية لأهالي قرية ابو حامد

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بتل أبوحامد التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، يومي ٣ و٤ يناير ٢٠٢٦ قد نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لـ ٥٤٧ مواطنًا حيث استقبلت ٢٣٨ مواطنا خلال يومها الأول و٣٠٩ مواطنين خلال يومها الثاني.

جانب من فاعليات القافلة، فيتو

تخصصات القافلة الطبية

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان].



الكشف والعلاج بالمجان

وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

جانب من فاعليات القافلة، فيتو

كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان.

الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة والتأكد من رضائهم عن الخدمة الطبية وصرف الأدوية بالمجان، كما أكدت على تناول الموضوعات الصحية التي تمس المواطنين في ندوات التوعية والتثقيف الصحي مثل الوقاية من الإنفلونزا والسعار وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية والحد من استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ١٠٢ مواطن بعيادة الباطنة، وعدد ٥٠ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٥٠ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٥٥ حالة بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٣٦ حالة بعيادة الأسنان، واستقبلت عدد ٤٦ حالة بعيادة المسالك وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ٦٠ مواطنًا، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة.

كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

