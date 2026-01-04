بسبب المخالفات، غلق 6 منشآت طبية خاصة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شنت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، حملة للمرور على عدد 28 منشأة طبية خاصة وتشمل مستشفى خاص وعيادات تنوعت تخصصاتها بين جلدية وتناسلية، نساء وتوليد، رمد، مسالك بولية، أطفال، باطنة وتخصصات أخرى.

ما أسفرت عنه الحملة

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد 6 منشآت مخالفة، بجانب إنذار 15 منشأة أخرى لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

تشكيل لجنة رقابية لشن الحملات

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وعلى صعيد أخر كانت قد نظمت مديرية صحة الإسماعيلية بالتعاون مع الإدارة العامة للرصد البيئي بوزارة الصحة، دورة تدريبية عن السلامة المهنية في المعامل، وذلك بمعمل الرصد البيئي لعدد 20 متدربا على مدار خمسة أيام للتدريب على معايير السلامة والصحة المهنية بمعامل الرصد البيئي.

وذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية وإشراف الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي.

أبرز محاور التدريب

من جانبها قالت الدكتورة وسام سمير مدير معمل الرصد البيئي في مديرية الصحة بالإسماعيلية، أنه خلال الدورة التدريبية تم التدريب على كيفية تطبيق أساسيات السلامة والصحة المهنية فى المعامل والتدريب على كيفية التعامل مع حالات الانسكابات البيولوجية والكيميائية والأدوات الواجب توفيرها وأنواع الواقيات الشخصية الواجب توافرها حسب نشاط المعمل.

