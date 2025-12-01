الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة: ضبط 682 طنًا من اللحوم غير الصالحة وتحرير 1060 محضرًا خلال نوفمبر

حملات الطب البيطري
حملات الطب البيطري للكشف عن جودة اللحوم، فيتو
18 حجم الخط
ads

 كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر نوفمبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة والمتابعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية أسفرت عن ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، بواقع 54.37 طنًا مخالفة للاشتراطات، و499.97 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و128.18 طنًا تحت الفحص المعملي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وأضاف أنه تم تحرير 1060 محضرًا ضد المخالفين خلال الشهر ذاته، منها محاضر خاصة بـاللحوم البلدية، والكبدة، والمصنعات، واللحوم المجمدة، والدواجن، والأسماك، وتمت إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس الهيئة استمرار الحملات اليومية في جميع المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات قد تمسّ صحة المواطن أو سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتعزيز منظومة التفتيش البيطري على اللحوم ومنتجاتها لضمان تداول أغذية آمنة وصحية للمستهلكين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية علاء فاروق وزير الزراعة الدكتور حامد الاقنص الطب البيطري

مواد متعلقة

وزيرا الزراعة والتموين ورئيس "مستقبل مصر" يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد

"الخدمات البيطرية" تنفذ 8 آلاف زيارة للتقصي النشط خلال أغسطس الماضي

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مفتي الجمهورية: احتكار السلع بقصد زيادة الأسعار حرام شرعا ومجرم قانونا

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads