التنمية المحلية: تنفيذ 19 ألف نشاط لوحدات السكان بالمحافظات خلال 2025

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، صباح اليوم الإثنين، تقريرًا حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال عام 2025، في إطار تحقيق الأهداف القومية للخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة د.فاطمة الزهراء جيل إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ عدد من الأنشطة والمبادرات والبرامج لوحدات السكان التابعة للوزارة في 27 محافظة بإجمالي 19 ألف نشاطًا في القرى والمراكز والأحياء واستفاد من تلك المبادرات والأنشطة على مدار العام حوالى 1.8 مليون مواطن وذلك في محاور التوعية والتعليم والتعلم والاستثمار في الثروة البشرية وتدعيم دور المرأة وضمان الحقوق الإنجابية، حيث استحوذ محور الإعلام والتواصل من أجل التنمية على أعلى نسبة إنجاز واستفاد منه 767 ألف مواطن بهدف رفع الوعي بالقضية السكانية بأبعادها المختلفة وعلاقتها بمؤشرات التنمية والقضاء على العادات والتقاليد السلبية ودعم مشاركة الرجال فى تنظيم الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء ومنع العنف الأسري وبث قيم العمل والانتماء والوطنية، كما حققت وحدات السكان نسبة إنجاز فى محور ضمان الحقوق الإنجابية بهدف خفض معدلات الإنجاب الكلية والمرغوب فيه وزيادة نسبة ممارسة تنظيم الأسرة وخفض معدلات المواليد ونسبة الحاجة غير الملباة واستفاد منها 303 ألف مواطن.

خفض نسب البطالة ورفع نسب مساهمة السيدات والشباب فى فرص العمل

كما أوضح التقرير أن وحدات السكان عملت على تنفيذ عدد من الأنشطة بهدف الاستثمار فى الثروة البشرية لخفض نسب البطالة ورفع نسب مساهمة السيدات والشباب فى فرص العمل واستفاد منها 241 ألف من الشباب، أما عن منع التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية فقد سعت وحدات السكان لتنفيذ أنشطة واستفاد منها 295 ألف مواطن، ولتدعيم دور المرأة ورفع وعيها بالتغيرات البيئية وكيفية مواجهتها فقد استفاد منها 198 ألف سيدة وفتاة.

كما أشار تقرير الوحدة المركزية للسكان إلى أنه تم إعداد خطة مبادرات عامي 2026 و2027 وعقد عدد من ورش العمل مع وحدات السكان بالمحافظات لمناقشة المبادرات التي سوف تدعم محاور الإستراتيجية القومية للسكان وقد إنتهت المناقشات إلى إعداد 56 مبادرة منهم 2 مبادرة مقترحين من وحدة السكان المركزية لتعميمها على جميع وحدات السكان وهما رواد العمل السكاني وتحدث معه المعتمدتين من وزارة التنمية المحلية.

دعم برنامج تنمية الأسرة المصرية

كما تضمن التقرير محورًا حول متابعة جهود وحدات السكان لدعم برنامج تنمية الأسرة المصرية حيث تابعت وحدة السكان جهود وحدات السكان من أنشطة تدعم محاور عمل البرنامج خلال فترة تنفيذ البرنامج التي تصل إلى 4 سنوات وقد كان نتاج هذه المتابعة التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب، حيث قامت وحدات السكان بتنفيذ أنشطة استفاد منها 631 ألف مستفيد، والمحور الخدمي: استفاد من الأنشطة والمبادرات ما يقرب من 29 مليون مواطن والمحور الثقافي والتوعوي: استفاد منه 2.8 مليون مستفيد ومحور التحول الرقمي: استفاد من إجمالي الأنشطة طوال فترة حياة البرنامج 42 ألف مواطن.

كما أشار التقرير إلى متابعة دعم وبناء قدرات الشباب على ريادة الأعمال والشمول المالي وتفعيل بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير والتنمية حيث تم التنفيذ فى 87 مراكز من مراكز المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ب 15 محافظة منهم 7 بالوجه القبلي و8 بالوجه البحري واستفاد منها 115 ألف من الشباب من الجنسين، كما تم متابعة أنشطة وحدات السكان مع مشروع (قيم وحياة) وذلك في إطار البروتوكول بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء لاستكمال أنشطة المرحلة السادسة الميدانية عن طريق التوعية المباشرة وغير المباشرة من مديري وحدات سكان المحافظة ومنسق قيم وحياة بالمحافظة على دليل قيم وحياة حيث تم تنفيذ 282 نشاطًا واستفاد منها 78 ألف مستفيد من المحافظات.

بناء قدرات وحدات السكان وقيادات المحليات

واختتم التقرير بالإشارة إلى قيام الوحدة المركزية للسكان بدعم وبناء قدرات وحدات السكان وقيادات المحليات حيث شهد عام 2025 تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لرئيسة الوحدة إلى محافظات الأقصر والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والفيوم وبنى سويف ومرسى مطروح للمشاركة في عدد من المؤتمرات التي نظمتها وحدات السكان بالمحافظات وعرض تجربة وزارة التنمية المحلية فى حوكمة إدارة البرنامج السكاني بالمحليات واستدامة العمل السكاني وتنظيم عدد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات منسقي السكان بتلك المحافظات وكذا عقد لقاءات مع المواطنين لرفع الوعي بالقضية السكانية وبين القيادات الطبيعية والتنفيذية والمحلية مع توضيح تطور الوضع الحالي لمؤشرات قياس الأداء لقضية السكان والتنمية، مع عمل حوارات مجتمعية مع أبناء تلك المحافظات.

كما شهد عام 2025 وفقًا لتقرير الوحدة المركزية للسكان عقد عدد من البرامج التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعاملين بوحدات السكان، بالإضافة إلى التحضير والمشاركة فى عدد من جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية حرصًا من الوزارة على التعرف على جهود التنمية البشرية المختلفة لتحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات النمو السكاني.

