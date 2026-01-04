ثورة منال عوض لتطهير المحليات.. حملات تفتيش مفاجئة على المنيرة الغربية وإمبابة والهرم والنزهة.. إحالة عددا من المسؤولين للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير.. وإصدار 1247 معاملة متوقفة

18 حجم الخط

تقود الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ثورة لتطهير المحليات، وذلك من خلال شن حملات مفاجئة على الأحياء والمراكز التكنولوجبة لمتابعة طلبات المواطنين.



تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا مشتركًا اليوم الأحد من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة علي المركز التكنولوجي بحي الهرم بمحافظة الجيزة وحي النزهة بمحافظة القاهرة، وكذا المرور الميدانى على تلك الأحياء صباحًا ومساءً لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التى تهم المواطنين.



وأوضح التقرير المشترك الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والدكتور محمد علام مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، أنه تم المرور على المركز التكنولوجي بحي الهرم لمتابعة منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وآليات تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتم تنفيذ الحملة في إطار تنسيق كامل والبث المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما يضمن المتابعة الفورية لكافة الإجراءات.



حملة ميدانية موسعة على حى الهرم



وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ حملة ميدانية موسعة بنطاق الحي، وأسفر المرور على المركز التكنولوجي أنه تبين وجود عدد من المعاملات المتوقفة، وتم التعامل معها على الفور ومنها عدد (٣٦٨) معاملة متوقفة على إخطار العميل وعدد (١٩٤) معاملة متوقفة على إصدار المستند وعدد (٦٨٥) معاملة متوقفة على تسليم المستند ، حيث تم التنبيه المشدد على مسئولي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية بعدم تعطيل طلبات المواطنين، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من كافة المعاملات المتراكمة، بما يضمن تقديم الخدمة في التوقيتات المحددة.

كما أكد التقرير أنه اللجنة المشتركة من الوزارة قامت بحضور رئيس حي الهرم ومسئولي هيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، ومسئولي المحلات، والمتابعة الميدانية، بالمرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت الحملة عن مصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المرور وسير المواطنين وتشكل تعديًا على حقهم في الطريق العام.

حيث تم مصادرة عدد (٢٩٥) حالة إشغال بنطاق حدائق الأهرام ، وإزالة حالة بناء مخالف بالدور الخامس، لمخالفتها لاشتراطات الترخيص، وذلك في إطار الالتزام بتطبيق القانون والحد من ظواهر البناء المخالف، كما تم إزالة عدد (٦) إعلانات بدون ترخيص، التزامًا بأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن.

كما قامت اللجنة بالمرور على المحال التجارية لبحث موقفها القانوني، وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة حيث تم دفع عدد (١٤) محلًا لتقنين أوضاعهم القانونية فورًا، وغلق وتشميع عدد (٢٢) محلًا وكافيها، لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.



غلق وتشميع محلات النزهة المخالفة

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام اللجنة بمواصلة أعمالها الميدانية ليلًا، حيث تم تنفيذ حملة موسعة على حي النزهة، بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالوزارة من خلال الربط والبث المباشر، وبمرافقة سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تقديم الخدمات في مواقعهم، وشارك في الحملة مع لجنة الوزارة، ورئيس حي النزهة، وشرطة المرافق، ومشرفو المحال العامة.

وتم المرور على عدد من شوارع الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 محلًا لمخالفتهم أحكام المادة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2019، الخاصة بمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وتلقي 16 طلبًا لتقنين الأوضاع القانونية من أصحاب الأنشطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور من خلال المنظومة الرسمية.

وأكدت اللجنة أن الحملات الميدانية مستمرة خلال الفترات الصباحية والمسائية، تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية، بهدف فرض الانضباط، وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بتنفيذ مرور ميداني مفاجئ على منطقة شمال الجيزة، شملت حي المنيرة الغربية وحي إمبابة، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية ورصد المخالفات الإدارية والفنية والخدمية، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحالة المسؤولين بإدارات تراخيص المحال العامة والإشغالات للتحقيق

جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذته فرق القطاع، حيث أشار التقرير إلى أن أعمال التفتيش شملت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية في الأحياء وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية وملفات التصالح والتقنين، ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال مخالفات البناء ميدانيًا وقانونيًا، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميكانيكية، فضلًا عن فحص شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الحملة أسفرت عن إحالة المسؤولين بإدارات تراخيص المحال العامة، والإشغالات، والمتابعة الميدانية للتحقيق، بسبب الإهمال والتقصير الشديد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعدم المتابعة الدورية، بما أسهم في تفاقم الإشغالات وتدني مستوى النظافة وتراكم المخلفات بالشوارع.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات، حيث جرى غلق وتشميع عدد كبير من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات غير المرخصة، ومصادرة جميع الإشغالات الخاصة بها، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق حيي إمبابة والمنيرة الغربية بعدد من الشوارع الرئيسية، من بينها شارع التأمينات، وطريق النصر، وشارع عمر بن الخطاب بأرض الجمعية، وشارع الأقصر، وشارع المشروع، وشارع بشتيل الرئيسي، كما تم غلق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية، وغلق وتشميع صالة ألعاب رياضية (جيم) بذات العقار بشارع بشتيل الرئيسي، لعدم وجود ترخيص وتحويل الاستخدام السكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أنه جرت مراجعة منظومة الرصد البيئي والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بحي المنيرة الغربية، مع التوجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعدات والمركبات وضبط استهلاك الوقود، إلى جانب رفع تراكمات القمامة التي رصدتها اللجنة خلال المرور الميداني بحيي المنيرة الغربية وإمبابة من عدد من نقاط التجميع، تنفيذًا لتكليف لجنة الوزارة.

وشملت الحملة فحص شكاوى المواطنين بحي المنيرة الغربية، والاستجابة الفورية لها من خلال رفع تراكمات القمامة بالأماكن التي تم الإبلاغ عنها، مع التنبيه بالتشديد على المتابعة المستمرة من المختصين، كما تقرر إحالة المسؤولين عن أعمال النظافة بحيي إمبابة والمنيرة الغربية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة للتحقيق، بسبب التقصير والإهمال وتراكم القمامة.

وفيما يخص ملف التراخيص والتصالح علي بعض مخالفات البناء، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن لجنة التفتيش نجحت في إنهاء المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية من تراخيص بناء وبيانات صلاحية الموقع، وطباعتها وإخطار المواطنين لاستلامها، كما تم إنهاء كافة طلبات التصالح المتوقفة على قرارات اللجان الفنية، وإصدار وطباعة عدد (24) نموذج (8)، وإخطار المواطنين بما تم الانتهاء منه في حضور اللجنة، وتم إحالة أعضاء لجنة التصالح بحي المنيرة الغربية، وكذلك المختصين بالإدارة الهندسية، إلى النيابة للتحقيق لوجود مخالفات مالية ومخالفات في إصدار بعض التراخيص وبيانات صلاحية الموقع بالمخالفة لأحكام القانون.

مواجهة ظاهرة النباشين

وأوضح التقرير أن لجنة التفتيش تمكنت من ضبط حالات سرقة تيار كهربائي بعدد من المقاهي بنطاق الحي، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال الأعمال المتداخلة بشارع الإمام الغزالي دون تأخير، مع تكليف المختصين بتصحيح الأعمال المخالفة في الرصف، ومواجهة ظاهرة النباشين والحد من انتشار الأسواق والمواقف العشوائية.

كما قامت اللجنة بتكليف المختصين بحي المنيرة الغربية بمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية وفق المعدلات الزمنية المحددة، ومعالجة القصور في منظومة الإنارة العامة، والتي شملت الأعمدة المائلة ونقص الكشافات وسوء حالة الدهانات، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور لرفع السيارات المتهالكة بالشوارع بدون لوحات معدنية.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة بجميع المحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية، ورفع كفاءة الأداء، ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة ضد أي مخالفات يتم رصدها خلال المرور الميداني.

