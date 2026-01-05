الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح تجنبك ظهور التجاعيد بالبشرة في الشتاء

التجاعيد
التجاعيد
18 حجم الخط

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تتعرض فيها البشرة للإجهاد والجفاف، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وقلة الرطوبة في الجو، وكثرة التعرض للهواء البارد والتدفئة الداخلية.

كل هذه العوامل تضعف حاجز البشرة الطبيعي، مما يسرع من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خاصة حول العينين والفم، لذلك تحتاج البشرة في الشتاء إلى عناية خاصة للحفاظ على شبابها ونضارتها.

نصائح تجنبك ظهور التجاعيد بالبشرة فى الشتاء 

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن هناك بعض النصائح التي تحمي من ظهور التجاعيد بالبشرة في الشتاء، منها:-

  • الترطيب العميق أساس الوقاية من التجاعيد، والجفاف هو العدو الأول للبشرة في الشتاء، وعندما تفقد البشرة رطوبتها تصبح أقل مرونة وأكثر عرضة للتجاعيد، لذا استخدمي كريم مرطب غني يحتوي على مكونات مثل الجلسرين، أو زبدة الشيا، أو السيراميد، أو حمض الهيالورونيك، وضعي المرطب مرتين يوميا على الأقل، صباحا ومساء، ويفضل بعد غسل الوجه مباشرة، ولا تنسي ترطيب منطقة الرقبة واليدين، فهما من أول الأماكن التي تظهر بها التجاعيد.
نصائح تجنبك ظهور التجاعيد بالبشرة فى الشتاء 
نصائح تجنبك ظهور التجاعيد بالبشرة فى الشتاء 
  • شرب الماء لا يقل أهمية عن الكريمات
    رغم قلة الشعور بالعطش في الشتاء، إلا أن الجسم يحتاج إلى كمية كافية من السوائل للحفاظ على رطوبة الجلد من الداخل، ما يقلل من مظهر الخطوط الدقيقة، ويساعد على تجديد خلايا البشرة.
  • استخدام واقي الشمس حتى في الشتاء، ويعتقد الكثيرون أن الشمس غير مؤذية في الشتاء، لكن الأشعة فوق البنفسجية تظل سبب رئيسي في شيخوخة الجلد، لذا استخدمي واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميا، وأعيدي تطبيقه إذا تعرضتِ للشمس لفترات طويلة، واحرصي على حماية الوجه، الرقبة، ومنطقة حول العين.
  • اختيار الغسول المناسب للبشرة، والغسولات القوية أو التي تحتوي على الكحول تفقد البشرة زيوتها الطبيعية وتزيد من الجفاف، لذا استخدمي غسول لطيف خالي من الصابون، وابتعدي عن الماء الساخن جدا عند غسل الوجه، لأنه يزيد من جفاف البشرة، واكتفي بغسل الوجه مرتين يوميا.
  • الغذاء الصحي يلعب دور أساسي في الحفاظ على شباب البشرة، ويجب الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس، والفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة، والمكسرات وزيت الزيتون لاحتوائها على الدهون الصحية، الأسماك الدهنية مثل السلمون لاحتوائها على الأوميجا 3.
  • الاهتمام بمنطقة حول العين، الجلد حول العين رقيق وحساس، ويتأثر بسرعة بجفاف الشتاء، لذا يجب الترطيب الجيد حول العين يوميا.
  • التقشير يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، لكنه إذا زاد عن الحد قد يسبب جفاف وتهيج، لذا اكتفي بالتقشير مرة واحدة أسبوعيا.
  • قلة النوم والإجهاد يؤثران بشكل مباشر على صحة البشرة، والنوم يساعد على تجديد الخلايا، ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة، ويمنح البشرة مظهر صحي ومشرق، لذا احرصي على النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، وحاولي تقليل التوتر بممارسة الاسترخاء أو المشي.
  • الزيوت الطبيعية أفضل مكون لترطيب البشرة في الشتاء.
txt

8 أطعمة للحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر

txt

من الطبيعة، طرق حماية البشرة من آثار السهر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجاعيد البشرة الشتاء ترطيب البشرة نصائح تجنبك ظهور التجاعيد بالبشرة فى الشتاء العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

عصائر طبيعية تزيد نضارة وحيوية البشرة في الشتاء

روتين إعادة ترميم البشرة في آخر أيام السنة

9 عادات شتوية تسرع من شيخوخة البشرة وتعجل ظهور التجاعيد

هل تزيد فرص ظهور تجاعيد البشرة فى الشتاء؟

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

السلمية المزيفة للإخوان، كيف يحاول متحدث الجماعة خداع الرأي العام العالمي للإفلات من مقصلة ترامب؟

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

وفقا للحصر العددي، حسام المندوه الأقرب للفوز بمقعد دائرة بولاق الدكرور

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

آخر تطورات سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية