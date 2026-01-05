نصائح تجنبك ظهور التجاعيد بالبشرة في الشتاء

18 حجم الخط

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تتعرض فيها البشرة للإجهاد والجفاف، بسبب انخفاض درجات الحرارة، وقلة الرطوبة في الجو، وكثرة التعرض للهواء البارد والتدفئة الداخلية.

كل هذه العوامل تضعف حاجز البشرة الطبيعي، مما يسرع من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، خاصة حول العينين والفم، لذلك تحتاج البشرة في الشتاء إلى عناية خاصة للحفاظ على شبابها ونضارتها.

نصائح تجنبك ظهور التجاعيد بالبشرة فى الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن هناك بعض النصائح التي تحمي من ظهور التجاعيد بالبشرة في الشتاء، منها:-

الترطيب العميق أساس الوقاية من التجاعيد، والجفاف هو العدو الأول للبشرة في الشتاء، وعندما تفقد البشرة رطوبتها تصبح أقل مرونة وأكثر عرضة للتجاعيد، لذا استخدمي كريم مرطب غني يحتوي على مكونات مثل الجلسرين، أو زبدة الشيا، أو السيراميد، أو حمض الهيالورونيك، وضعي المرطب مرتين يوميا على الأقل، صباحا ومساء، ويفضل بعد غسل الوجه مباشرة، ولا تنسي ترطيب منطقة الرقبة واليدين، فهما من أول الأماكن التي تظهر بها التجاعيد.

شرب الماء لا يقل أهمية عن الكريمات

رغم قلة الشعور بالعطش في الشتاء، إلا أن الجسم يحتاج إلى كمية كافية من السوائل للحفاظ على رطوبة الجلد من الداخل، ما يقلل من مظهر الخطوط الدقيقة، ويساعد على تجديد خلايا البشرة. استخدام واقي الشمس حتى في الشتاء، ويعتقد الكثيرون أن الشمس غير مؤذية في الشتاء، لكن الأشعة فوق البنفسجية تظل سبب رئيسي في شيخوخة الجلد، لذا استخدمي واقي شمس بعامل حماية لا يقل عن SPF 30 يوميا، وأعيدي تطبيقه إذا تعرضتِ للشمس لفترات طويلة، واحرصي على حماية الوجه، الرقبة، ومنطقة حول العين.

اختيار الغسول المناسب للبشرة، والغسولات القوية أو التي تحتوي على الكحول تفقد البشرة زيوتها الطبيعية وتزيد من الجفاف، لذا استخدمي غسول لطيف خالي من الصابون، وابتعدي عن الماء الساخن جدا عند غسل الوجه، لأنه يزيد من جفاف البشرة، واكتفي بغسل الوجه مرتين يوميا.

الغذاء الصحي يلعب دور أساسي في الحفاظ على شباب البشرة، ويجب الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس، والفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة، والمكسرات وزيت الزيتون لاحتوائها على الدهون الصحية، الأسماك الدهنية مثل السلمون لاحتوائها على الأوميجا 3.

الاهتمام بمنطقة حول العين، الجلد حول العين رقيق وحساس، ويتأثر بسرعة بجفاف الشتاء، لذا يجب الترطيب الجيد حول العين يوميا.

التقشير يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، لكنه إذا زاد عن الحد قد يسبب جفاف وتهيج، لذا اكتفي بالتقشير مرة واحدة أسبوعيا.

قلة النوم والإجهاد يؤثران بشكل مباشر على صحة البشرة، والنوم يساعد على تجديد الخلايا، ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة، ويمنح البشرة مظهر صحي ومشرق، لذا احرصي على النوم من 7 إلى 8 ساعات يوميا، وحاولي تقليل التوتر بممارسة الاسترخاء أو المشي.

الزيوت الطبيعية أفضل مكون لترطيب البشرة في الشتاء.

