عصائر طبيعية تزيد نضارة وحيوية البشرة في الشتاء

نضارة البشرة
نضارة البشرة
تعاني البشرة في فصل الشتاء من الجفاف والبهتان بسبب برودة الطقس، وقلة شرب الماء، والتعرض للهواء الجاف، واستخدام التدفئة لفترات طويلة.

لذلك يصبح الاهتمام بالتغذية السليمة من الداخل أمرا ضروريا للحفاظ على نضارة البشرة ودمويتها، وتعد العصائر الطبيعية من أفضل الوسائل التي تمد البشرة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تحتاجها لتظل مشرقة وصحية طوال الشتاء.

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من فوائد العصائر الطبيعية البشرة:-

  • تعويض نقص السوائل ومنع جفاف الجلد
  • تحسين الدورة الدموية ومنح البشرة لون وردي صحي.
  • محاربة الشحوب والإرهاق.
  • دعم إنتاج الكولاجين.
  • حماية البشرة من التشققات والتجاعيد المبكرة.

أفضل العصائر الطبيعية لنضارة وحيوية البشرة

وأضافت دعاء، أن من أفضل العصائر الطبيعية لنضارة وحيوية البشرة:-

أولا عصير البرتقال والجزر

  • من أقوى العصائر التي تعزز إشراقة البشرة في الشتاء.
  • غني بفيتامين C المحفز لإنتاج الكولاجين
  • الجزر يحتوي على البيتا كاروتين الذي يمنح البشرة لون صحي
  • يقاوم بهتان البشرة ويحسن مرونتها
  • نحضر 2 برتقال وجزرة متوسطة ونصف كوب ماء
  • يخلط جيدا ويشرب طازج.

ثانيا عصير البنجر

  • أفضل عصير لزيادة دموية البشرة بشكل طبيعي.
  • ينقي الدم ويحفز الدورة الدموية
  • يمنح البشرة لون وردي طبيعي
  • يقلل من شحوب الوجه والإجهاد
  • نحضر ثمرة بنجر مسلوقة وتفاحة وعصرة ليمون
  • يخلط جيدا ويُشرب 3 مرات أسبوعيا.
عصائر طبيعية لنضارة وحيوية البشرة 
عصائر طبيعية لنضارة وحيوية البشرة 

ثالثا عصير الرمان

  • كنز طبيعي لبشرة مشرقة في الشتاء
  • غني بمضادات الأكسدة
  • يحمي البشرة من الجفاف والتجاعيد
  • يساعد على تجديد خلايا الجلد
  • نحضر كوب حبوب رمان طازجة يعصر ويشرب دون سكر.

رابعا عصير الفراولة والزبادي

  • عصير شتوي مغذي ولذيذ
  • الفراولة غنية بفيتامين C
  • الزبادي يحتوي على البروبيوتيك المفيدة للبشرة
  • يساعد على توحيد لون البشرة وزيادة نضارتها
  • نحضر كوب فراولة ونصف كوب زبادي وملعقة عسل
  • نخلطهم معا ويتم شربهم

خامسا عصير الكيوي والبرتقال

  • مثالي للبشرة الباهتة في الشتاء
  • يعزز إشراقة البشرة
  • يقوي المناعة ويقلل الالتهابات الجلدية
  • يحسن ملمس الجلد

سادسا عصير التفاح والشمام

  • مرطب طبيعي للبشرة الجافة
  • غني بالماء والأليافذ
  • يمنح البشرة نعومة وحيوية
  • يقلل من مظهر التعب

سابعا عصير الليمون والعسل الدافئ

  • مشروب صباحي رائع في الشتاء
  • ينقي الجسم من السموم
  • يساعد على صفاء البشرة
  • يمنحها نضارة طبيعية
  • كوب ماء دافئ مع عصرة ليمون وملعقة عسل

نصائح لتعزيز تأثير العصائر على البشرة

  • يفضل شرب العصائر طازجة دون إضافة سكر
  • الانتظام أهم من الكمية
  • شرب كمية كافية من الماء يوميا
  • تناول العصائر صباحا أو بين الوجبات
  • الجمع بين العصائر والتغذية المتوازنة
txt

دفء الشتاء على طبقك، أطعمة تعزز نضارة البشرة طبيعيا خلال البرد

txt

ماسكات نهاية السنة، وصفات طبيعية لنضارة البشرة قبل العام الجديد

