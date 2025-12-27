9 عادات شتوية تسرع من شيخوخة البشرة وتعجل ظهور التجاعيد

18 حجم الخط

عادات شتوية، تسرّع من شيخوخة البشرة، ففي فصل الشتاء تتعرض البشرة لتحديات مختلفة قد لا ننتبه لها، ورغم أن البرودة قد تبدو أقل قسوة من شمس الصيف، إلا أن بعض العادات الشتوية اليومية تسرّع من شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد المبكرة وفقدان النضارة.

المشكلة لا تكمن في الطقس وحده، بل في ممارسات خاطئة نقوم بها ظنًا منا أنها طبيعية أو حتى مفيدة.

حيث أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن شيخوخة البشرة في الشتاء غالبًا ما تكون نتيجة عادات يومية خاطئة تتكرر دون وعي. كإهمال الترطيب، أو قلة شرب الماء، وغيرها من عوامل تسرّع من فقدان نضارة البشرة وظهور التجاعيد المبكرة.

عادات شتوية تسرّع من شيخوخة البشرة

أسباب ظهور التجاعيد

في هذا التقرير تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أهم العادات الشتوية التي تضر البشرة وتسرّع من علامات التقدم في العمر، مع توضيح تأثيرها على الجلد.

1. إهمال شرب الماء بسبب غياب الشعور بالعطش

من أكثر العادات شيوعًا في الشتاء تقليل شرب الماء، لأن الإحساس بالعطش يقل مقارنة بالصيف. هذا الإهمال يؤدي إلى جفاف داخلي ينعكس مباشرة على البشرة، فتفقد مرونتها وتبدو باهتة ومتعبة.

تأثيره على البشرة:

زيادة الجفاف والتشققات.

فقدان المرونة وظهور الخطوط الدقيقة.

بطء تجدد الخلايا، ما يسرّع الشيخوخة.

البشرة تحتاج إلى الترطيب الداخلي بقدر حاجتها للكريمات الخارجية، والماء عنصر أساسي للحفاظ على شبابها.

2. الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة

الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء عادة محببة للكثيرين، لكنها من أكثر العادات ضررًا على البشرة، خاصة إذا كان الماء شديد السخونة أو مدة الاستحمام طويلة.

كيف يضر الماء الساخن البشرة؟

يجرّد الجلد من الزيوت الطبيعية الواقية.

يضعف الحاجز الجلدي المسؤول عن الاحتفاظ بالرطوبة.

يسبب الجفاف والتهيج والاحمرار.

مع الوقت، يصبح الجلد أكثر عرضة للتجاعيد والترهل المبكر.

3. إهمال الترطيب أو استخدام مرطبات خفيفة لا تناسب الشتاء

بعض النساء يستخدمن نفس المرطب طوال العام دون تغيير، رغم أن البشرة في الشتاء تحتاج إلى تركيبة أغنى وأكثر كثافة.

نتائج هذا الإهمال:

تشقق الجلد وجفافه المزمن.

فقدان النعومة والمرونة.

تسريع ظهور علامات التقدم في السن.

الهواء البارد والجاف، بالإضافة إلى التدفئة الداخلية، يسحب الرطوبة من الجلد باستمرار.

4. إهمال واقي الشمس في الشتاء

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن واقي الشمس ضروري فقط في الصيف. في الواقع، الأشعة فوق البنفسجية موجودة طوال العام، حتى في الأيام الغائمة.

لماذا يسرّع هذا الإهمال شيخوخة البشرة؟

الأشعة فوق البنفسجية تُعد السبب الأول للتجاعيد والتصبغات.

تدمّر الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن شد البشرة.

تسرّع ظهور البقع الداكنة وترهل الجلد.

الوقاية من الشمس خطوة أساسية لمكافحة الشيخوخة، مهما كان الفصل.

5. الإفراط في استخدام التدفئة المباشرة

التدفئة المنزلية ضرورية في الشتاء، لكنها تؤثر سلبًا على البشرة إذا كانت مباشرة أو مفرطة.

تأثير التدفئة على الجلد:

جفاف شديد بسبب انخفاض رطوبة الهواء.

زيادة الحساسية والاحمرار.

تسريع فقدان الماء من البشرة.

البشرة الجافة باستمرار تكون أكثر عرضة للتجاعيد والخطوط الدقيقة.

التخلص من التجاعيد المبكرة

6. قلة تناول الخضروات والفواكه الطازجة

في الشتاء يميل البعض للإكثار من النشويات والمشروبات الساخنة، مع إهمال الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.

نتائج ذلك على البشرة:

نقص مضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة.

ضعف تجدد الخلايا.

شحوب البشرة وبهتانها.

فيتامين C وE والزنك عناصر أساسية للحفاظ على شباب الجلد، ونقصها يسرّع علامات التقدم في العمر.

7. إهمال تقشير البشرة أو الإفراط فيه

بعض النساء يهملن تقشير البشرة في الشتاء خوفًا من الجفاف، وأخريات يفرطن فيه للتخلص من القشور.

كلا الأمرين ضار:

الإهمال يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة وبهتان البشرة.

الإفراط يضعف الحاجز الجلدي ويزيد الجفاف.

التقشير غير المتوازن يسرّع شيخوخة البشرة بدلًا من تحسين مظهرها.

8. قلة النوم واضطرابه في ليالي الشتاء

قصر النهار وطول الليل قد يؤثران على نمط النوم، خاصة مع السهر أو النوم المتقطع.

كيف يؤثر ذلك على البشرة؟

أثناء النوم يتم تجديد خلايا الجلد.

قلة النوم تزيد من هرمون التوتر (الكورتيزول).

ظهور الهالات السوداء والتجاعيد المبكرة.

النوم الجيد عنصر أساسي للحفاظ على نضارة البشرة وتأخير شيخوختها.

9. تجاهل العناية بالشفاه واليدين

التركيز غالبًا يكون على الوجه فقط، بينما تتعرض الشفاه واليدان لجفاف شديد في الشتاء.

نتيجة الإهمال:

تشققات عميقة ومظهر مجهد.

ظهور خطوط دقيقة مبكرة.

مظهر عام أكبر من العمر الحقيقي.

اليدان والشفاه من أول الأماكن التي تكشف العمر الحقيقي.

