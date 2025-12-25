هل تزيد فرص ظهور تجاعيد البشرة فى الشتاء؟

18 حجم الخط

ظهور التجاعيد مبكرا من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات خاصة صاحبات البشرة الجافة ما يؤثر على جمالهن بشكل سلبي.

وفى فصل الشتاء يزداد جفاف البشرة والجلد بشكل عام، وإهمال الترطيب اليومى، يعجل بظهور التجاعيد بالبشرة ما يؤثر على مظهر البشرة.

هل تزيد فرص ظهور التجاعيد فى الشتاء

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إنه بالفعل، تزداد فرص ظهور التجاعيد في فصل الشتاء إذا لم يتم الاهتمام بالبشرة بشكل صحيح، والسبب يعود لعدة عوامل مرتبطة بالطقس البارد، منها:-

الهواء البارد والجاف يقلل من نسبة الرطوبة في الجلد، مما يؤدي إلى فقدان مرونة البشرة، وظهور الخطوط الرفيعة بشكل أوضح، وتسريع تشقق الطبقة الخارجية للجلد، والبشرة الجافة تظهر التجاعيد أكثر من البشرة الدهنية.

ظهور التجاعيد فى الشتاء

في الشتاء تقل إفرازات الغدد الدهنية، وهذا يجعل البشرة أقل ترطيب طبيعي، وأكثر عرضة للشد والخشونة.

الاستحمام بالماء الساخن بكثرة يزيل الزيوت الطبيعية الواقية من البشرة، مما يزيد الجفاف، ويضعف الحاجز الجلدي، ما يسرع ظهور التجاعيد.

أجهزة التدفئة تقلل رطوبة الهواء داخل المنزل، فتسبب جفاف البشرة طوال اليوم، تفاقم الخطوط الدقيقة.

الشعور بالعطش يقل في الشتاء، فيحدث جفاف داخلي ينعكس على البشرة.

إهمال واقي الشمس، والكثير يعتقد أن الشمس غير مؤثرة فى الشتاء، وهذا خطأ شائع لأن الأشعة فوق البنفسجية ما زالت موجودة، وتسبب تلف الكولاجين وظهور التجاعيد المبكرة.

كيف نحمي بشرتنا من التجاعيد في الشتاء؟

وأضافت لانا، أنه لحماية البشرة من التجاعيد فى الشتاء، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

استخدام مرطب غني صباحا ومساء

شرب كمية كافية من الماء

استخدام واقي شمس يوميا

تقليل الاستحمام بالماء الساخن

استخدام زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو الجوجوبا قبل النوم

تناول أطعمة غنية بفيتامين E وC وأوميجا 3.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.