بدون بيانات سورية، مظلوم عبدي فى دمشق لإعادة إحياء مباحثات دمج قسد

قسد، عقد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم، اجتماعًا مع مسؤولين في العاصمة السورية "دمشق"، هدف لبحث عملية دمج عناصر في صفوف الجيش السوري.

بيان قسد حول زيارة مظلوم عبدي إلى دمشق

ووحسب بيان صادر عن "قسد" تضمن الاتفاق الذي وقعه مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع في 10 مارس 2025 بنودًا عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ الإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تباينًا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسي.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية فى بيانها: "يلتقي وفد من قيادة قوات سوريا الديمقراطية في هذه الأثناء مسؤولين في حكومة دمشق في العاصمة السورية" برئاسة مظلوم عبدي، "في إطار مباحثات تتعلق بعملية الاندماج على الصعيد العسكري".

سوريا لم تصدر بيانات رسمية حول وصول لقاء قائد قسد

بينما لم لم تصدر أي بيانات متعلقة باللقاء من السلطات السورية فى دمشق بشأن الاجتماع مع مظلوم عبدى قائد قسد حتى الآن.

والشهر الماضي أبلغ مسؤول كردي وكالة الأنباء الفرنسية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسلمت مقترحًا مكتوبًا من السلطات فى دمشق، ينص على "دمج قواتها في صفوف الجيش السوري، على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث فرق وعدد من الألوية بينها لواء خاص بالمرأة"، تنتشر في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا وتتولى إدارتها "قيادات" منها.

