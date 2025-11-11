قائد "قسد" بعد لقاء الشرع وترامب: ملتزمون بدمج القوات في الدولة السورية

18 حجم الخط

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أنه بحث مع المبعوث الأمريكي توم براك نتائج اللقاء الذي جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن المحادثات ركزت على مستقبل التنسيق الأمني والسياسي في المرحلة المقبلة.

دمج قوات سوريا الديمقراطية بالجيش السوري

وأضاف القائد أن قوات سوريا الديمقراطية مستمرة في التزامها بتسريع عملية دمج قواتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما يضمن وحدة الأراضي السورية والحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد.

مرحلة إعادة إعمار سوريا

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوات هو الوصول إلى صيغة وطنية شاملة تضمن الحقوق السياسية والعسكرية لجميع المكونات السورية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونًا أكبر مع الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

من جانبه قال الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" إن سوريا أصبحت الآن حليفًا جيوسياسيا للولايات المتحدة، ووجهة جاذبة لاستثمارات واشنطن، ولا سيما في قطاع استخراج الغاز.



صرَّح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لشبكة "فوكس نيوز"، بأن هناك أسبابًا لوجود القوات الأمريكية في سوريا.



وقال الشرع لشبكة فوكس نيوز: "هناك أسباب لوجود الجيش الأمريكي في سوريا. يجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية في الوقت الحالي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.