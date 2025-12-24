الأربعاء 24 ديسمبر 2025
خارج الحدود

بعد 72 ساعة من معارك قسد، اشتباكات فى سوريا بين الأمن وعناصر محسوبة على الأسد

الأمن السوري، فيتو
الأمن السوري، فيتو
عقب أقل من 72 ساعة على وقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن السورية وعناصر قسد، شهدت سوريا اليوم، اشتباكات جديدة بين الأمن ومجموعة محسوبة على نظام الرئيس السباق بشار الأسد، في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

 

اشتباكات بين الأمن السوري وعناصر الأسد فى اللاذقية

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية، أن القوات الخاصة التابعة لقوات الأمن الداخلي السورية تنفذ عملية قرب مدينة اللاذقية للقضاء على عصابة مسلحة.

وتابع المتحدث باسم الداخلية السورية بحسب وسائل إعلام محلية، إن القوات الخاصة اشتبكت مع أفراد عصابة أثناء قيامها بعملية تمشيط في مزرعة منطقة جبلة بقرية بعبدة بريف اللاذقية، حيث قاوم المسلحون، لكنهم تكبدوا خسائر وتراجعوا، مؤكدًا أن قوات الأمن تلاحق المجرمين.

 

اشتباكات قرية بعبدة التابعة لريف جبلة بمحافظة اللاذقية

من جانبه أفاد التلفزيون الرسمي السوري، بـ"وقوع اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي ومجموعة ممن وصفهم بـ فلول الأسد في قرية بعبدة التابعة لريف جبلة بمحافظة اللاذقية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، تقارير عن إصابة عدد من قوى الأمن باشتباكات مع خارجين عن القانون بريف اللاذقية.

مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار

الداخلية السورية: الجيش يرصد نشاطا عدوانيا لقوات قسد

 

