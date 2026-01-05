أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام بنين، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب أدرار، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

بدأ الشوط الثاني بحذر من جانب الفريقين، وشهدت الدقائق الخمس الأولى تبادل التمريرات القصيرة بين لاعبي منتخب مصر

بدأ منتخب مصر مع مرور الوقت يسيطر على مجريات الأمور، وشهدت الدقيقة 7 تمريرة من محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه مرموش لكن خروج من حارس مرمى بنين.

وشهدت الدقيقة 8 انفراد تام من عمر مرموش من وسط الملعب لكنه لم ينجح في تجاوز حارس المرمى ليهدر فرصة الهدف الأول لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة 10 تمريرة باتجاه محمد حمدي يسار منطقة الجزاء لكن خروج من حارس مرمى بنين لترتطم الكرة في قدم مدافع منتخب مصر وتخرج إلى ركلة مرمى.

وتشهد الدقيقة 17 تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح بنين عن طريق أولايتان تصدى لها حارس المرمى محمد الشناوي بنجاح.

وتشهد الدقيقة 26 إنقاذ هدف كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي شتتها الدفاع لتصل إلى مرموش الذي سدد كرة أبعدها المدافع قبل أن تدخل الشباك.

وتلقى مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 29 بسبب الخشونة ضد لاعب بنين، وتشهد الدقيقة 34 تمريرة من محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه تريزيجيه شتتها مدافع بنين بنجاح.

وتشهد الدقيقة 42 إصابة محمد حمدي لاعب منتخب مصر وتوقف اللعب، ثم استبداله ودخول أحمد فتوح بديلًا له

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب البنيني.. وجاء على النحو التالي:

تشكيل منتخب مصر أمام بنين

دخل منتخب مصر مباراته أمام بنين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

الوسط: مروان عطية - محمود تريزيجيه

الهجوم: إبراهيم صلاح - عمر مرموش - محمد صلاح

