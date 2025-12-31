تركيا تعلن دعمها للحكومة السورية ضد قسد

18 حجم الخط

أكدت وزارة الدفاع التركية أن قوات قسد تواصل المطالبة باللا مركزية ولا تتخذ أي خطوات نحو الاندماج في السلطة المركزية في سوريا.

قوات قسد يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها: "موقف قوات قسد يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها، نحافظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية وفقا لمبدأ دولة واحدة وجيش واحد، نتابع عن كثب عملية الاندماج وإذا قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة لتعزيز وحدتها فإن تركيا ستدعمها".

أهمية تنفيذ اتفاق 10 مارس بين "قسد" والحكومة السورية

وفي وقت سابق ؛ أكد زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أهمية تنفيذ اتفاق 10 مارس بين "قسد" والحكومة السورية، مؤكدًا أنه سيسهم في تسريع مسار التسوية.

وقال أوجلان في تصريحات له: “من المهم أن تضطلع تركيا بدور ميسر وبناء ومنفتح في تنفيذ اتفاق 10 مارس وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام الإقليمي والداخلي، مسؤوليتنا الأساسية في الفترة المقبلة تتمثل في منع نشوب صراع جديد على المدى القصير وتجنب العواقب التي لا رجعة فيها”.

تصاعد الجهود لإعادة تنظيم العلاقة بين “قسد” والحكومة السورية

وفي وقت سابق ؛ زار قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، العاصمة السورية دمشق، وهي زيارة وصفت بالمفصلية، حيث تأتي في ظل مرحلة سياسية وأمنية حساسة تشهدها البلاد، ومع تصاعد الجهود لإعادة تنظيم العلاقة بين “قسد” والحكومة السورية.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية يشار إليها باختصار “قسد”، هو تحالف متعدد الأعراق والأديان للميليشيات التي يغلب عليها الطابع الكردي، وكذلك للميليشيات العربية والآشورية والسريانية، وكذلك لبعض الجماعات التركمانية والأرمنية والشركسية والشيشانية في الحرب الأهلية السورية.

