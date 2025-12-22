عناصر قسد VS قوات الشرع، سوريا تدخل مرحلة صراع جديدة بين النظام والأكراد

18 حجم الخط

سوريا، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شنت هجومًا مفاجئًا على نقاط انتشار تابعة للجيش السوري في محيط حي الأشرفية بمدينة حلب، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات المنتشرة في المنطقة.

الجيش السوري يرد على مصادر النيران التى أطلقتها قسد

وقالت الوزارة أن قوات الجيش السوري تقوم بالرد على مصادر النيران التي أطلقتها عناصر قسد، في إطار التعامل مع الهجوم ومنع توسع رقعة الاشتباكات، مشيرة إلى أن الرد يتركز على النقاط التي خرجت منها عمليات الاستهداف.

إصابة عناصر من الأمن الداخلي والجيش السوري برصاص قسد

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر في وزارة الداخلية السورية بـإصابة عنصرين من الأمن الداخلي والجيش السوري، جراء إطلاق نار من قبل عناصر قسد المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود شمالي مدينة حلب.

انسحاب قسد من الحواجز المشتركة وفتح النار على الأمن الداخلي

وذكرت المصادر، أن قوات قسد انسحبت من الحواجز المشتركة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، قبل أن تُقدم على إطلاق النار باتجاه عناصر الأمن الداخلي، ما اعتُبر تصعيدًا خطيرًا يهدد الترتيبات الأمنية القائمة في المنطقة.

توتر أمني وتحذيرات من تفاقم الاشتباكات شمالي حلب

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني متصاعد شمالي مدينة حلب، وسط تحذيرات من تداعيات أمنية وإنسانية على السكان، مع استمرار حالة الاستنفار في محيط الأحياء المتأثرة بالأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.