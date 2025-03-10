الإثنين 10 مارس 2025
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خارج الحدود

يشمل 8 بنود، تفاصيل اتفاق دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية

أحمد الشرع ومظلوم
أحمد الشرع ومظلوم عبدي، فيتو

أعلنت الرئاسة السورية، اليوم، عن توقيع الرئيس أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديموقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

تفاصيل التوقيع بين أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية

ونشرت الرئاسة السورية بيانا وقعه الطرفان –أحمد الشرع ومظلوم عبدي- حمل 8 بنود.

 

1 - ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العرقية.

 

2- الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والحقوق الدستورية.

 

3- وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية.

دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن الدولة

4- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

قسد، فيتو
قسد، فيتو

5 - تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.

 

6- دعم الدولة السورية في مواجهة فلول الأسد وجميع التهديدات التي تستهدف أمن سوريا ووحدتها.

 

7 - رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

 

8 - تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

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