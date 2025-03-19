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خارج الحدود

قسد تكشف تفاصيل لقاء مظلوم عبدي بلجنة الحكومة السورية

الشرع وعبدي، فيتو
الشرع وعبدي، فيتو

كشفت قوات سوريا الديمقراطية قسد، اليوم الأربعاء، تفاصيل الاجتماع بين قائدها مظلوم عبدي، واللجنة التي شكّلها الرئيس السوري أحمد الشرع لاستكمال الاتفاق الذي وقع سابقًا بين الجانبين.

تفاصيل لقاء مظلوم عبدي بلجنة الحكومة السورية

وبحسب بيان صادر عنها شارك في الاجتماع عضو القيادة العامة لوحدات حماية المرأة روهلات عفرين، إلى جانب رئيس اللجنة من جانب الإدارة السورية حسين سلامة، إضافة إلى أعضاء آخرين من الجانبين".

وأضاف البيان: "جرى تداول للآراء خلال الاجتماع، وتمت مناقشة آلية عمل اللجان والتي من المقرر أن تبدأ العمل بشكل مشترك مع بداية شهر أبريل القادم".

"وتطرق الاجتماع للإعلان الدستوري والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سوري وكتابة الدستور".

وذكر أنه "توقف الاجتماع مطولًا على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية".

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الإدارة السورية الحكومة السورية الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس السوري

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