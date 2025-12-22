الجيش السوري ينفي الهجوم على مواقع قسد في حلب

18 حجم الخط

نفت وزارة الدفاع السورية مساء اليوم الاثنين، ما تروجه قنوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول قيام الجيش السوري بشن هجوم على مواقعها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

وزارة الدفاع السورية تنفي هجوم قواتها على مواقع قسد



وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سانا أن "قسد" هي من هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش العربي السوري بمحيط حي الأشرفية، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش وقوى الأمن.

وأضافت الوزارة أن قوات الجيش العربي السوري ترد حاليا على مصادر نيران "قسد" التي تستهدف منازل المدنيين وتحركاتهم، إضافة إلى نقاط انتشار الجيش والأمن في محيط حيَي الأشرفية والشيخ مقصود.

وشددت على أن رد الجيش يأتي للدفاع عن أرواح المواطنين ومواقع الدولة، ردا على الاعتداءات غير المبررة من الميليشيا الانفصالية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بوقوع تصعيد أمني جديد شمالي مدينة حلب، عقب استهداف طريق غازي عنتاب من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ما أدى إلى إغلاق الطريق بشكل مؤقت حرصًا على سلامة المدنيين وحركة المرور.

إغلاق طريق غازي عنتاب بسبب القصف والاستهداف المباشر

وذكرت الوكالة أن استهداف الطريق الحيوي تسبّب في تعطيل الحركة عليه، في وقت تعمل فيه الجهات المختصة على تقييم الأضرار وتأمين المنطقة، وسط مخاوف من تجدد الاستهداف.

إصابة عنصرين من الدفاع المدني السوري قرب حي الأشرفية

من جانبه، أعلن الدفاع المدني السوري عن إصابة اثنين من عناصره برصاص قوات "قسد"، وذلك أثناء قيامهم بمهام إنسانية قرب حي الأشرفية بمدينة حلب، مؤكدًا أن الإصابات نُقلت لتلقي العلاج، وأن الاعتداء يشكل تهديدًا مباشرًا للعاملين في المجال الإنساني.

وأكدت الإخبارية السورية: إصابة 4 مدنيين وعناصر من الدفاع المدني جراء استهداف "قسد" لعدة أحياء في حلب، فيما أفادت "سانا": خروج عشرات العائلات من محيط حي الليرمون بحلب جراء قصف قوات "قسد".

