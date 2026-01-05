18 حجم الخط

في مثل هذه الأيام من كل عام يحتفل العالم أجمع بـ ذكرى ميلاد السيد المسيح الذي جاء إلى العالم حاملا السلام والخير والمحبة وقد استعرض القرآن الكريم في الكثير من الآيات قصة الميلاد، ودارت حولها الكثير من التفاسير، وبهذه المناسبة العطرة نستعرض معكم قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم.

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

البشارة بالميلاد

وبدأت قصة ميلاد المسيح عيسى بن مريم في القرآن الكريم ببشارة الملائكة عن الله تعالى لأمه مريم، يقول الحق سبحانه في سورة آل عمران، الآية 45-46: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46)».

وكما هو معلوم فإن السيدة مريم البتول كانت منقطعة للعبادة والصلاة وخدمة بيت المقدس، وفي أحد الأيام أرسل الله عز وجل لها ملكا كريما قيل هو جبريل ـ عليه السلام ـ وقيل غيره ليحمل لها البشرى بمولود يولد لها دون زوج، فبشرها بميلاد المسيح عيسى بن مريم ـ عليهما السلام.

ونقول كتب التفسير: إن جبريل قد تمثل لها على صورة رجل سوي، ظنت أنه يريد بها شرا فناشدته بالرحمن وهي فزعة مذعورة، يقول عز من قائل في سورة مريم الآيات 16ـ17ـ18: ﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَرۡيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتۡ مِنۡ أَهۡلِهَا مَكَانا شَرۡقِيّا (16) فَٱتَّخَذَتۡ مِن دُونِهِمۡ حِجَابا فَأَرۡسَلۡنَآ إِلَيۡهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرا سَوِيّا (17) قَالَتۡ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحۡمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّا (18) قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَٰما زَكِيّا﴾

فتعجبت مريم البتول أنى يكون لها ولد دون أن يكون لها زوج، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 47: ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾، وهي ليست بالبغي «أي فجرت وتجاوزت إلى ما ليس لها»، يقول الحق سبحانه وتعالى سورة مريم، الآية:20: ﴿ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾

الحمل والولادة

واختلف المفسرون في كيفية نفخ الروح في ولادة عيسى بن مريم، فقال البعض إن النفخ «وقع في جيب درعها، وقال بعضهم وقع نفخ ي رحمها فعلقت به»، وذكر آخر أنه نفخ في «جيب قميصها نفخة وصلت إلى رحمها»

وقد اختلف العلماء أيضا في مدة حمل مريم ـ عليها السلام ـ فمنهم من قدر حملها بتسعة أشهر كحمل سائر النساء وقيل ثمانية أشهر، وقيل ستة أشهر، وقيل ثلاث ساعات، وقيل ساعة واحدة، قال ابن عباس: « ما هو إلا أن حملت ووضعت ولم يكن بين الحمل والوضع والانتباذ إلا ساعة واحدة، والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يجعل بينهما فصلا.

وقال مقاتل: حملته أمه في ساعة وصور في ساعة ووضع في ساعة، حين زالت الشمس من يومها، وهي بنت عشرين سنة. وكانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى". وقال آخرون حملت به سبع أو تسع ساعات.

ولما حان وقت الولادة، لجأت مريم إلى جذع نخلة للاتكاء والاعتماد عليه، فتمنت الموت كي لا يعرفها الناس بأنها جاءت بولد من غير زوج،يقول الله تعالى في سورة مريم الآيات:22 ـ 23: ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلۡمَخَاضُ إِلَىٰ جِذۡعِ ٱلنَّخۡلَةِ قَالَتۡ يَٰلَيۡتَنِي مِتُّ قَبۡلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسۡيا مَّنسِيّا ﴾.

وفي لحظات الولادة قيل إن الله أرسل جبريل ليطمئنها ويثبت قلبها، وقال بعضهم إنها نوديت من الملائكة وفيل إن المسيح عليه السلام قد نادها ألا تخافي ولا تحزني، « فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا»،«وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا» بعد ذلك قامت السيدة مريم حاملة ولدها، قال تعالى في سورة مريم الآية27: ﴿فَأَتَتۡ بِهِۦ قَوۡمَهَا تَحۡمِلُهُۥۖ قَالُواْ يَٰمَرۡيَمُ لَقَدۡ جِئۡتِ شَيۡـٔا فَرِيّا ﴾. فلما رأوها بدأوا عتابها يقول الله تعالى في سورة مريم الآية 28: ﴿يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡء وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّا ﴾. فما كان منها إلا أن أشارت إليه لمواجهة الناس وكانت دهشتهم على موقفها هذا في نفس السورة الآية:29 ﴿فَأَشَارَتۡ إِلَيۡهِۖ قَالُواْ كَيۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلۡمَهۡدِ صَبِيّا ﴾.

كلام المسيح في المهد

حينها كانت معجزته حينما تكلم في المهد، في نفس السورة الآيات 30 ـ 31 ـ32 قائلا: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبۡدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلۡكِتَٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيۡنَ مَا كُنتُ وَأَوۡصَٰنِي بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمۡتُ حَيّا (31) وَبَرَّۢا بِوَٰلِدَتِي وَلَمۡ يَجۡعَلۡنِي جَبَّارا شَقِيّا ﴾.

وهكذا كان ميلاد المسيح بشارة ثم ولادة وبينهما الكثير من المعجزات.

