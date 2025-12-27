قائد قسد يصل دمشق للاجتماع بمسئولي الحكومة السورية

18 حجم الخط

نقلت تقارير إعلامية عن مصدر رفيع في الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، مساء اليوم السبت، قوله: إن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، وصل دمشق للاجتماع بمسؤولي الحكومة السورية الانتقالية.

قائد قسد يصل دمشق للاجتماع بمسؤولي الحكومة السورية



ولم يوضح المصدر من يرافق مظلوم عبدي في هذه الزيارة.

وفي وقت سابق كشف مسؤول أخر في الإدارة الذاتية بأن المفاوضات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والسلطات في دمشق تجاوزت المرحلة النظرية ودخلت في خطوات عملية.

مباحثات الحكومة السورية وقسد

وكشف المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية المفاوض في دير الزور ياسر سليمان، تفاصيل الاتفاق المرتقب الذي يرتكز على عدة محاور.

وأفاد ياسر سليمان بأنه من المقرر أن يكون في سوريا "جيش واحد" فقط ذو تركيبة متنوعة، مشيرا إلى أن تفاصيل دمج قوات سوريا الديمقراطية “ قسد” وطبيعة التشكيلات تركت للجنة عسكرية مشتركة، لكن المبدأ الأساسي هو أنه "لا يمكن وجود جيشين في بلد واحد".

وهناك اتفاق على أن تكون عائدات النفط والإيرادات الأخرى لجميع السوريين عبر المؤسسات الرسمية، كما ستدار المعابر على الحدود مع العراق وتركيا بشكل مشترك بما ينسجم مع نظام الدولة ويحفظ حقوق الموظفين الحاليين.

ووفق المتحدث، يوجد تقارب في وجهات النظر حول اعتماد نظام اللامركزية.

وبحسب ياسر سليمان، يمكن العمل بالقانون 107 بعد تعديله، لتمكين سكان المحافظات من انتخاب محافظيهم ومسؤوليهم المحليين بأنفسهم.

جزء من الاتفاق يتضمن إعادة تفعيل الدوائر الحكومية مثل السجل العقاري والسجل المدني (الأحوال الشخصية) في مناطق الإدارة الذاتية.

