سانا: قسد تقصف مستشفى الرازي في حلب وسط تحذيرات رسمية للسكان

سوريا، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» استهدفت مستشفى الرازي في مدينة حلب، في تصعيد خطير يطال منشأة طبية، ويأتي في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة شمالي المدينة.

استهداف منشأة طبية يثير مخاوف إنسانية في مدينة حلب

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن القصف طال محيط مشفى الرازي بمدينة حلب، ما أثار حالة من القلق بين الكوادر الطبية والمرضى، وسط مخاوف من تأثير الاستهداف على الخدمات الصحية، خاصة مع تزايد أعداد المصابين جراء الاشتباكات الدائرة في عدد من أحياء المدينة.

محافظ حلب يحذر السكان ويدعو إلى تجنب مناطق الاشتباك

من جانبه، دعا محافظ حلب الأهالي إلى عدم الاقتراب من مناطق الاشتباك، مطالبًا المواطنين بـتجنب سلوك الطرقات المؤدية إلى مركز المدينة، حرصًا على سلامتهم في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

توتر أمني متصاعد في حلب وتحركات ميدانية في محيط المدينة

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد ميداني تشهده أحياء عدة في حلب، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن استهداف المواقع العسكرية والمدنية، وسط حالة من الاستنفار الأمني وانتشار القوات في محيط المناطق المتوترة.

تحذيرات من تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني والخدمي بحلب

ويحذر مراقبون من أن استمرار الاشتباكات واستهداف البنية التحتية المدنية، ولا سيما المنشآت الطبية، قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، ويزيد الضغط على القطاع الصحي والخدمات الأساسية في المدينة.

