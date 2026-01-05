بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

18 حجم الخط

المسرح العربي، أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي، التي تستضيفها مصر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وشهد المؤتمر حضور الأمين العام للهيئة ومدير المهرجان الكاتب إسماعيل عبد الله، والمخرج خالد جلال المنسق عام المهرجان، والفنان غنام غنام مسؤول المجال الإعلامي، إلى جانب أعضاء اللجنة التنسيقية.

وقرر المهرجان تكريم 5 جهات مسرحية مصرية اختارتها وزارة الثقافة المصرية تقديرًا لأثرها العميق في إثراء الحركة المسرحية. وتضم قائمة المكرمين كلًا من، الجمعية المصرية لهواة المسرح، والمسرح الكنسي، وفرقة الورشة المسرحية، ومركز الإبداع الفني، ونوادي المسرح بالثقافة الجماهيرية.

وأعلن المخرج خالد جلال عن عرض المسارح المصرية المختارة 16 عرضا مسرحيا.

كما أعلن المؤتمر عن جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي، حيث يتنافس عليها 15 عرضًا تمثل 10 دول عربية، وهو رقم قياسي يعكس تطور المهرجان وتوسع نطاق المنافسة فيه، بالإضافة إلى عرض واحد يقدم خارج المسار التنافسي.

ويسجل المسرح المصري حضورا قويا هذا العام حيث يشارك بثلاثة عروض، موزعة بين المسارات التنافسية والبرامج الموازية للمهرجان.

كما أعلن المهرجان بفعاليات معرفية وتدريبية متنوعة تشمل: "رسالة اليوم العربي للمسرح"، ويلقيها البروفيسور المصري سامح مهران في 10 يناير، وتقام الندوة الفكرية تحت عنوان "نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي" بمشاركة أكثر من 20 باحثا يقدمون بحوثا محكّمة، كما يقام معرض لإصدارات الهيئة العربية للمسرح، مع إطلاق 12 كتابا جديدا تتناول جوانب مختلفة من المسرح المصري، بالاضافة لتنظيم 6 ورش تدريبية تتوزع جغرافيا على ثلاث محافظات هي (أسوان، الإسكندرية، والإسماعيلية) لتعميم الفائدة وتوسيع قاعدة المستفيدين.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي في الفترة من 10 إلى 16 يناير.

