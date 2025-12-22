قسد: إصابة 5 مدنيين وفصائل تابعة لحكومة دمشق وراء استهداف الشيخ مقصود والأشرفية

18 حجم الخط

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» أن خمسة مدنيين أُصيبوا جراء هجوم قالت إن فصائل تابعة لـ حكومة دمشق شنّته على حيي الشيخ مقصود والأشرفية شمالي مدينة حلب، في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر الأمني في المنطقة خلال الساعات الأخيرة.

قسد: الهجوم طال أحياء سكنية مأهولة وأوقع إصابات بين المدنيين

وقالت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في بيان عاجل إن الاستهداف طال مناطق سكنية مأهولة بالمدنيين، ما أسفر عن وقوع إصابات، مؤكدة أن من بين المصابين نساء وأطفال بحسب المعلومات الأولية. وأضافت أن القصف أو إطلاق النار تم من اتجاهات خاضعة لسيطرة فصائل مرتبطة بالحكومة السورية.

اتهامات متبادلة في ظل تصعيد ميداني شمالي حلب

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تصعيدًا أمنيًا وتبادلًا للاتهامات بين الأطراف المتواجدة في المنطقة، حيث كانت وزارة الدفاع السورية قد تحدثت في وقت سابق عن هجمات استهدفت نقاط انتشارها، بينما تحدثت مصادر حكومية عن إصابات في صفوف عناصر الأمن.

مخاوف إنسانية من اتساع رقعة الاشتباكات داخل الأحياء السكنية في سوريا

وأثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين، لا سيما مع وقوع الاشتباكات داخل مناطق مأهولة، ما قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة وتعطيل الخدمات الأساسية، وفق تحذيرات محلية.

دعوات محلية سورية لضبط النفس وحماية المدنيين وسط تضارب الروايات

وفي ظل تضارب الروايات حول المسؤولية عن التصعيد، تتزايد الدعوات المحلية والدولية لضبط النفس وتجنب استهداف المناطق السكنية، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ومنع انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع في مدينة حلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.