قوات قسد تعلن إيقاف المواجهات مع الجيش السوري

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “ قسد”، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، عن إيقاف المواجهات مع الجيش السوري.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية أن قيادة أركان الجيش أصدرت أوامر بإيقاف استهداف مصادر نيران قوات سوريا الديمقراطية “ قسد”.

وأكدت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع أن الجيش السوري وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، مشددة على أن تحركاته جاءت في هذا الإطار فقط.

وأوضحت الوزارة أن الجيش السوري لم يبد أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة على الأرض، واكتفى بالرد على مصادر النيران، التزاما بالتعليمات الصادرة من قيادة الأركان.

الداخلية السورية: الجيش يرصد نشاطا عدوانيا لقوات قسد

سوريا، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن الجيش السوري رصد نشاطًا عدوانيًا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر مهاجمتها للحواجز المنتشرة في أحياء حلب، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث تؤكد استمرار التصعيد من جانب قسد ضد القوات النظامية والمناطق السكنية.

الداخلية السورية تنفي الروايات المروجة من قبل قسد وتؤكد مسؤوليتها عن الاعتداءات

وقال المتحدث في تصريحات تليفزيونية إن ما تروجه قسد من بيانات بشأن مواجهة الجيش السوري لا صحة له على الإطلاق، مؤكدًا أن قوات قسد دائمًا ما تكون البادئة بالاعتداء، بينما تتصرف القوات السورية دفاعيًا لحماية المدنيين والمرافق الحيوية.

الداخلية السورية تزعم: استهداف الأحياء السكنية يكشف رفض قسد لجهود إعادة الإعمار

وأشار المتحدث إلى أن استهداف قسد للأحياء السكنية في حلب يعكس بشكل واضح أنها لا ترغب في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المدينة، مضيفًا أن هذه الهجمات تزيد من معاناة المدنيين وتعطل تقديم الخدمات الأساسية.

التأكيد على الحل السوري الكامل وإبعاد أي نفوذ خارجي

وأوضح المتحدث أن بنية قسد ليست سورية 100%، وأن وجود عناصر خارجية ضمن تشكيلاتها يزيد من التعقيد الأمني، لكنه شدد على أن وزارة الداخلية والجيش السوري يواصلان العمل على إيجاد حل سوري خالص ينهي الانتهاكات ويضمن سيادة الدولة وأمن المواطنين.

استمرار الاستنفار الأمني لحماية السكان وتأمين مدينة حلب

وتأتي تصريحات الداخلية السورية في ظل توتر مستمر شمالي المدينة، حيث تستمر القوات النظامية في مراقبة الوضع الميداني والتعامل بحذر ومسؤولية لضمان سلامة السكان والحفاظ على استقرار الأحياء السكنية.

