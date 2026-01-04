انتخابات النواب، إقبال كثيف على لجنة أبو الريش بالدائرة الأولى في أسوان (صور)

18 حجم الخط

شهدت لجنة “مدرسة أبو الريش الإعدادية المشتركة” في الدائرة الأولى بـ أسوان “أسوان ودراو” إقبالا كثيفا في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وكانت جولة الإعادة بانتخابات النواب انطلقت أمس داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية كانت قد ألغيت نتائجها على أن تنتهي الجولة في التاسعة مساء اليوم.

جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات دعت الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

