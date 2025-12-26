ضبط لحوم فاسدة في أسواق كوم أمبو بأسوان (صور)

18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة تفتيش مكبرة ومكثفة بمركز ومدينة كوم أمبو، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية من اللحوم البقرية حيث تبين أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلًا عن رصد مخالفات الغش التجاري، وعلى الفور تم تحرير 3 محاضر جنح بقسم شرطة كوم أمبو، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، مع استمرار المرور على الأسواق لضبط أى مخالفات.

تكثيف الحملات الرقابية

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وضبط منظومة تداول الغذاء، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة من الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان.

وأكدت مدير الطب البيطرى بأسوان أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة زمنية مستمرة لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك فى إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين ومنع تداول أى منتجات غذائية غير آمنة، مع التشديد على عدم التهاون مع أى مخالفات تمس سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وجاءت الحملة تحت إشراف وتنسيق الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى فى أسوان، ووسط مشاركة من الدكتورة ريهام محمود رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة، والدكتور أحمد حسن مدير مجزر أبو وير، وبالتعاون مع مفتشى مجلس مدينة كوم أمبو، وإدارة الصحة، والتموين، والبيئة.

