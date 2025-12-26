الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط لحوم فاسدة في أسواق كوم أمبو بأسوان (صور)

حملة تفتيشية على
حملة تفتيشية على أسواق اللحوم في أسوان
18 حجم الخط

شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان حملة تفتيش مكبرة ومكثفة بمركز ومدينة كوم أمبو، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية من اللحوم البقرية حيث تبين أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، فضلًا عن رصد مخالفات الغش التجاري، وعلى الفور تم تحرير 3 محاضر جنح بقسم شرطة كوم أمبو، والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، مع استمرار المرور على الأسواق لضبط أى مخالفات.

تكثيف الحملات الرقابية 

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الحملات الرقابية على أسواق الجزارة واللحوم والدواجن والأسماك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وضبط منظومة تداول الغذاء، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة من الدكتور جمعة محمد مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان.

وأكدت مدير الطب البيطرى بأسوان أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة زمنية مستمرة لمراقبة جودة وصلاحية اللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم وأسواق اللحوم والدواجن والأسماك فى إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين ومنع تداول أى منتجات غذائية غير آمنة، مع التشديد على عدم التهاون مع أى مخالفات تمس سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وجاءت الحملة تحت إشراف وتنسيق الدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى فى أسوان، ووسط مشاركة من الدكتورة ريهام محمود رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة، والدكتور أحمد حسن مدير مجزر أبو وير، وبالتعاون مع مفتشى مجلس مدينة كوم أمبو، وإدارة الصحة، والتموين، والبيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان تنفيذ حملات تفتيشية أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات ادارة الصحة العامة اسماك

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين بسيارة المركز التكنولوجى المتنقلة (صور)

محافظ أسوان يناقش الاستعدادات النهائية للزيارة المرتقبة للبابا تواضروس الشهر المقبل (صور)

محافظ أسوان يشارك في منتدى السلام والتنمية المستدامين (صور)

زيادة البنزين والسولار، محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية (صور)

الأكثر قراءة

إحنا آسفين يا ست (2)

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عمرو فتوح: سياسة خفض الفائدة تدعم الصناعة والاستثمار المحلي

بإجمالي 36 قافلة علاجية مجانية، الجيزة تطلق خطة طبية للنصف الأول من 2026

مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي

مقتل وإصابة 8 أشخاص، حصيلة أولية لحادث تفجير مسجد في حمص السورية

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

المزيد

انفوجراف

مصر تتحدى جنوب أفريقيا وتونس تصطدم بنيجيريا.. مواعيد مباريات الجولة الثانية في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

هل طلعة رجب عادة إسلامية، وما أصلها؟ اعرف موقف الشرع

ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل، أبرز المحطات في حياة عبقري التلاوة وسلطان القراء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads