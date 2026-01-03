بالجلباب الصعيدي، تزايد أعداد الناخبين في دائرة دراو بأسوان (صور)

18 حجم الخط

توافد الناخبين على لجان محافظة أسوان للإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وظهرت طوابير المواطنين بالدائرة الأولى بأسوان “دراو”، فى قرية المنصورية التابعة لمركز دراو، أمام لجنة رقم 20، وهم يرتدون الجلباب الصعيدى للرجال.

وحرص المواطنون على الإدلاء بأصواتهم فى أجواء هادئة ومنظمة، وسط تعاون كامل بين القائمين على العملية الانتخابية.

وانطلقت اليوم السبت جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

