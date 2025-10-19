محافظ أسوان: تخصيص خط ساخن وواتس آب لتلقى الشكاوى بشأن تعريفة الركوب الجديدة

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفعيل منظومة تواصل سريعة مع المواطنين، حيث تم تخصيص الواتس آب رقم (01507675849) التابع لإدارة المواقف، ورقم (114) الخاص بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات جماهيرية تتعلق بتجاوزات السائقين فى تطبيق التعريفة المقررة، مع التعامل الفورى والعاجل مع كل شكوى حفاظًا على حقوق المواطنين.

أضاف أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين مصلحة السائق والمواطن حيث يتم مواجهة أى محاولات للإستغلال أو فرض أجرة زائدة، وهو ما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين إلى التحلي بالإيجابية والإبلاغ الفورى عن أى تجاوزات لضمان الإنضباط الكامل داخل منظومة النقل بالمحافظة.

ومن جانبها أوضحت نسمة ناجح مدير إدارة المواقف بأنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان يتم تكثيف الحملات الميدانية والمرورية المفاجئة للجنة السيرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، إلى جانب التنسيق المتواصل مع إدارة المرور ومديرية التموين والجهات المعنية للمرور الدورى على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية وتطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

أشارت إلى أنه يتم متابعة تركيب البنرات والإستيكرات داخل المواقف والسيارات مدون عليها خط السير وعدد الركاب وقيمة الأجرة الرسمية بما يضمن الشفافية فى ظل المتابعة اللحظية للتعامل السريع مع أى شكاوى يتم رصدها.

