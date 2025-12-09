الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
قبل جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب، محافظ أسوان يتفقد مقار اللجان (صور)

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان فى مقار اللجان الانتخابية، فيتو
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية بتفقد عدد من مقار اللجان الإنتخابية التى ضمت مدارس عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، وعباس العقاد الثانوية العسكرية بنين، وذلك  قبل ساعات من انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر لها يومى 10 و11 ديسمبر الجارى.

  

 

جولة محافظ أسوان 

رافق الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته، كل من: اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم، فضلًا عن إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان، والقيادات التنفيذية والتعليمية المختصة، حيث اطمأن على التجهيزات المتنوعة التى ستشهدها اللجان الإنتخابية للظهور بالشكل المشرف أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، بإجمالى 152 لجنة فرعية داخل 3 دوائر انتخابية هى: أسوان ونصر النوبة وإدفو بواقع مقعد لكل دائرة.

 

وشدد المحافظ على أهمية أن يقتصر دور الأجهزة التنفيذية من مسئولى المحليات عند التجهيز والإعداد اللوجيستى الجيد للجان الإنتخابية والاستراحات المختلفة، لأن الجميع كجهاز تنفيذى يقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون تمييز، حيث إن الهدف هى تنفيذ التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه بالتوازى مع هذه الجهود تم عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية للتوعية بضرورة النزول والمشاركة فى الانتخابات، وخاصة من أعضاء المجلس القومى للمرأة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والقيادات الطبيعية والشعبية، موضحا أن ذلك يساهم فى تحقيق التكاتف بين كافة قوى المجتمع لتحفيز وتشجيع المواطنين لتحقيق المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الدستوري.

