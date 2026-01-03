محافظ أسوان: المشاركة الإيجابية فى الانتخابات رسالة وطنية ومسئولية دستورية

18 حجم الخط

قال اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان: إن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات تمثل رسالة وطنية ومسئولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن، موضحا أن الإدلاء بالصوت الانتخابى يعكس درجة الوعى السياسى، ويجسد الحرص الحقيقى على مستقبل الوطن، فضلًا عن ترسيخ قيم الانتماء والولاء.

أهمية الإبلاغ الفورى عن المخالفات

وأشار إلى أهمية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفة أو شكوى فى حالة وجود أى تجاوزات أو اختراقات من البعض إلى اللجنة العامة لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وأكد محافظ أسوان أن دور الجهاز التنفيذى يقتصر فقط على تقديم الدعم اللوجستي الكامل خارج اللجان بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات فى أجواء آمنة ومنظمة، وهو ما يؤكد على جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح الاستحقاق الدستورى على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألفا و851 ناخبا وناخبة، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألفا و745 ناخبا وناخبة، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألفا و135 ناخبا وناخبة.

وانطلقت اليوم السبت جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر حتى عشية غدا الأحد، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

