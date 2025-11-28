السبت 29 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026- 2028

مجلس المنظمة البحرية
مجلس المنظمة البحرية الدولية
 فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، في انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية. 

 وذلك خلال الانتخابات التي تمت يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ بمقر المنظمة في لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتًا، تأكيدًا على التقدير العالمي والثقة الدولية في الدور المصري المحوري في مجال الملاحة والنقل البحري على المستوى الدولي.

ولعبت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة النقل دورًا محوريًا في دعم هذا الترشح، وحشد التأييد الدولي له، من خلال خطة شاملة نفذتها الوزارة والسفارة المصرية في لندن بدعم من السفارات المصرية في دول العالم خلال الأشهر الماضية. 

كما يأتي انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي الهام استمرارا للنجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي.

وأعربت الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي قامت بتأييد ترشحها، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته.

