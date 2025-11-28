مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026- 2028

18 حجم الخط

فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، في انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية.

وذلك خلال الانتخابات التي تمت يوم الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ بمقر المنظمة في لندن، حيث حصلت مصر على ١٣٢ صوتًا، تأكيدًا على التقدير العالمي والثقة الدولية في الدور المصري المحوري في مجال الملاحة والنقل البحري على المستوى الدولي.

ولعبت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة النقل دورًا محوريًا في دعم هذا الترشح، وحشد التأييد الدولي له، من خلال خطة شاملة نفذتها الوزارة والسفارة المصرية في لندن بدعم من السفارات المصرية في دول العالم خلال الأشهر الماضية.

كما يأتي انتخاب مصر لهذا الموقع الدولي الهام استمرارا للنجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على الصعيد الدولي.

وأعربت الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي قامت بتأييد ترشحها، مؤكدة التزامها الكامل بالاضطلاع بدورها بالمجلس خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آلياته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.