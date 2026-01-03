كوكا بعد مغادرته مباراة الاتفاق والأخدود باكيا: لا أستطيع وصف الإحباط بداخلي

18 حجم الخط

علق أحمد حسن كوكا، لاعب الاتفاق السعودي، على إصابته القوية التي تعرض لها أمس الجمعة في مباراة فريقه ضد الأخدود، والتي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

وتعرض كوكا لإصابة قوية خرج على إثرها باكيًا، ليثير قلق الجهاز الفني لفريق الاتفاق وجماهير الفريق.

وقال كوكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "غير قادر على وصف الإحباط والحزن بداخلي، لم أمر بهذه المواقف من قبل خلال مشواري الكروي، وإصابة كمان شيء صعب ومحبط جدًا".

وأكمل: "أعد جماهير الاتفاق إن الـ 100% من المجهود الذي أقدمه دائمًا في التدريبات والمباريات ستصبح 200% من الآن، من أجل العودة بشكل أقوى وتسجيل الأهداف ومساعدة الفريق بكل طريقة ممكنة".

إصابة أحمد حسن كوكا تقلق الاتفاق رغم الفوز على الأخدود

وتعرض أحمد حسن كوكا، المحترف المصري في صفوف فريق الاتفاق السعودي، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام الأخدود، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز الاتفاق بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

إصابة أحمد حسن كوكا

وشارك كوكا في المباراة كبديل عند الدقيقة 71، بعد دخوله بدلا من الفرنسي موسى ديمبلي، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ودخل كوكا في حالة تأثر شديد وبكى عقب الإصابة، الأمر الذي دفع المدرب سعد الشهري لاستبداله وإشراك ماجد دوران بدلا منه.

الاتفاق يفوز علي الأخدود

حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره الأخدود بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل هدفي فريق الاتفاق في شباك نادي الخلود اللاعب جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 54 و76.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.