الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لقمة النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي

النصر
النصر
18 حجم الخط

أعلن فريق النصر ونظيره أهلي جدة، تشكيليهما للمباراة، المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي 

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، محمد سليمان بكر، زكريا هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، ماتيوس، فالنتين أتانجانا.

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

تشكيل النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينييغو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو.

خط الهجوم: كنجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ويسلي.

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة


ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي، اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة


وتمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

ترتيب النصر والأهلي في الدوري السعودي 

ويحتل النصر السعودي صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بـ31 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي فاز على الخلود 3-1 في الجولة السابقة، ليستمر في ملاحقة المتصدر فيما يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وقبل قمة اليوم  تستعرض فيتو ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث يتصدر ترتيب الهدافين حاليًا كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لاعبا النصر السعودي  برصيد 13 هدفًا لكل منهما.
1- كريستيانو رونالدو "النصر" بـ 13 هدفًا
2- جواو فيليكس "النصر" بـ 13 هدفًا
3- جوشوا كينج "الخليج" بـ 10 أهداف
4- كينيونيس "القادسية" بـ 7 أهداف
5- ريتجلي "القادسية" بـ 7 أهداف
6- مارتينيز "التعاون" بـ 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر الدوري السعودي الأهلي أهلي جدة النصر والاهلي مباراة النصر والأهلي

مواد متعلقة

ودية مرتقبة تجمع مصر والسعودية في مارس ضمن استعدادات كأس العالم 2026

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بثنائية في الدوري الممتاز للسيدات

حسن شحاتة: منتخب مصر قادر على حصد لقب أمم إفريقيا.. وقدم دور مجموعات قوي

أهلي 2007 يفوز على الإسماعيلي 0/1 في دوري الجمهورية

يعرف الكرة المصرية جيدا، أبرز المعلومات عن حكم مباراة مصر وبنين بأمم إفريقيا

وديا، غزل المحلة يفوز على الصيد بثلاثية استعدادا لمباراة المقاولون العرب

ربيع ياسين مديرا فنيا لفريق النجوم في دوري القسم الثاني

الأكثر قراءة

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

11850 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي

لاعب إنبي يثير الجدل حول مستقبله بعد تلميح غامض بشأن الانتقال إلى الأهلي

خطوات نقل ملكية عداد المياه إلكترونيا والأوراق المطلوبة

حفروا الجدار وسرقوا ملايين اليوروهات، تفاصيل جديدة عن أكبر عملية سطو على بنك ألماني (فيديو)

تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثُر بعض خدماته الرقمية غدا لهذا السبب

لخلاف على الميراث، القبض على طرفي مشاجرة بالشوم والعصى في الأقصر (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads