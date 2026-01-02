التشكيل الرسمي لقمة النصر وأهلي جدة في الدوري السعودي

18 حجم الخط

أعلن فريق النصر ونظيره أهلي جدة، تشكيليهما للمباراة، المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، محمد سليمان بكر، زكريا هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، ماتيوس، فالنتين أتانجانا.

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

تشكيل النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينييغو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو.

خط الهجوم: كنجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ويسلي.

موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الأهلي، اليوم الجمعة، على ملعب الإنماء في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة



وتمتلك شبكة قنوات ثمانية حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026.

ترتيب النصر والأهلي في الدوري السعودي

ويحتل النصر السعودي صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بـ31 نقطة من 11 مباراة، بفارق نقطتين فقط عن الهلال الذي فاز على الخلود 3-1 في الجولة السابقة، ليستمر في ملاحقة المتصدر فيما يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

وقبل قمة اليوم تستعرض فيتو ترتيب هدافي الدوري السعودي، حيث يتصدر ترتيب الهدافين حاليًا كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس لاعبا النصر السعودي برصيد 13 هدفًا لكل منهما.

1- كريستيانو رونالدو "النصر" بـ 13 هدفًا

2- جواو فيليكس "النصر" بـ 13 هدفًا

3- جوشوا كينج "الخليج" بـ 10 أهداف

4- كينيونيس "القادسية" بـ 7 أهداف

5- ريتجلي "القادسية" بـ 7 أهداف

6- مارتينيز "التعاون" بـ 7 أهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.