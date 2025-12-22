تطورات جديدة في ملف رحيل كوكا إلى الدوري البرتغالي

18 حجم الخط

ينتظر النادي الأهلي الحصول على عرض جديد من نادي ألفيركا البرتغالي لإتمام صفقة بيع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، الذي ينتهي تعاقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وعلمت فيتو أنه بعد العودة إلى ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أصبح هناك انفراجة في إتمام عملية احتراف كوكا، حيث يرغب الأهلي في الوصول بالرقم المطلوب إلى ٥٠٠ ألف دولار، علما بأن العرض الذي وصل من البرتغال بلغت قيمته ٢٠٠ ألف دولار فقط وهو العرض الذي يري الأهلي أنه لا يليق بالنادي واللاعب.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة غزل المحلة والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة مساء الغد.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

