بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

جون غرق في حمام السباحة، “ابني جون مات إمبارح.. بسبب الإهمال”، هكذا عبرت نجلاء زاخر عن حزنها الشديد لوفاة ابنها جون ماجد، 18 عامًا، بعد تعرضه للغرق في حمام سباحة نادي الغابة بمصر الجديدة، وطالبت بحق ابنها ومعاقبة المسئولين عن وفاته.

وفاة جون ماجد على يشبه حادث مصرع السباح يوسف

وفاة السباح جون ماجد أصابت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة، خاصة أنها جاءت على غرار مصير السباح الطفل يوسف محمد، سباح نادي الزهور، الذي لقى مصرعه غرقًا خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا باستاد القاهرة الدولي.

والدة جون ماجد، نجلاء زاخر، كانت قد وجهت استغاثة للمسئولين، على صفحتها بالفيس بوك، قبل وفاة ابنها بساعات، قالت فيها: “نداء عاجل واستغاثة للمسؤولين وأصحاب القلوب الرحيمة عن إهمال جسيم”.

وكشفت والدة جون عن الحالة الصحية الحرجة لابنها قائلة: إنه يعاني من “تلف كامل لخلايا المخ لابنى (چون) حالته مش حرجة لا أكثر بكثير من كلمة حرجة، الولد تقريبًا من خلال رأى الأطباء الاستشاريين (لا أمل) ومفيش حد من المسؤولين اهتم بالحالة واتكلم عنها، الكل مكتم على الواقعة بسبب واقعة (يوسف)، ومفيش حد عايز يتكلم عن واقعة غرق (چون) بحمام سباحة نادي الغابة بمصر الجديدة”

وزعمت نجلاء زاخر في استغاثتها أن وفاة ابنها نتجت عن: “إهمال جسيم وعدم وجود منقذين ولا إسعافات أولية ولا أجهزة وأدوات طبية خاصة لعمليات الإسعاف والإنقاذ، ولا عربة إسعاف لنقل الإصابات والحالات الحرجة”

وتابعت والدة جون استغاثتها: “الأسرة كلها تنادي بحق چون ماجد منير اللي تقريبًا لا أمل إلا من عند الله، ابني حالته حرجة وهو على أجهزة التنفس الصناعي بالمستشفى وهو بين يدي الله”.

جون ماجد من ذوي الهمم وتعرض للغرق بحمام السباحة

وبعد ساعات من الاستغاثة، أعلنت والدة جون الخبر الصادم “ابني مات.. مات بسبب الإهمال.. حق جون لازم يرجع.. كفاية إهمال.. حق أولادنا.. معاقبة المسؤولين”.

وكشف العديد من النشطاء أن جون ماجد، 18 عامًا، سباح من ذوي الهمم، كان يلعب في نادي الغابة بمصر الجديدة، لكنه تعرض لحادث غرق داخل حمام سباحة النادي، وأدى ذلك لتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ.

ورد نادي الغابة على واقعة غرق جون ماجد، قائلًا: إن “جون ماجد كان يمارس تدريبه الاعتيادي في السباحة، عندما شعر بحالة إعياء وظهور تشنجات مفاجئة أثناء وجوده داخل المياه، ما أدى إلى تعرضه لخطر الغرق، وعلى الفور، تدخلت الفرق الطبية لإنقاذه وتم نقله إلى المستشفى، حيث وُضع في وحدة الرعاية المركزة بعد توقف وظائف المخ”.

وبعد أيام من نقل السباح جون ماجد، أعلن المستشفى وفاة جون ماجد رسميًّا في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، ما تسبب في حالة من الصدمة والحزن بين زملائه وأسرة النادي.

وأعادت وفاة جون ماجد إلى الأذهان حادث مصرع السباح الطفل يوسف محمد، وأعادت معه ملف الإهمال في السباحة بالنوادي أو الاتحاد، حيث عبر النشطاء عن حزنهم، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن الإهمال في ملف السباحة والإهمال في الاتحادات الرياضية، في الوقت الذي حكى فيه آخرون عن جانب آخر لحادث غرق جون ماجد.

والد جون ماجد يكشف كواليس غرق ابنه

جاءت تصريحات ماجد شاكر، والد السباح جون، صادمة، حيث كشف أن نجله “سقط في القاع وماكنش فيه منقذين”، وأن ابنه “غرق والكابتن واقف جنبه”.

وقال والد جون في تصريحاته “الكابتن كان جنبه عشان مبقاش ظالمه لكن مخدش باله منه، ابني سقط في قاع حمام سباحة وكان الكابتن اللي معاه مش واخده باله منه، واللي خد باله منه كابتن تاني كان واقف بره حمام السباحة، قالوا جون غرق”.

وتابع والد جون: “ابني فضل في قاع حمام السباحة وطلعوه واتعاملوا معاه بشكل اجتهادي، هما أساسًا مدربين وماكنش فيه منقذين إطلاقًا على الحمام ودي تعتبر جناية”.

طالبت البلوجر غادة علي فوزي بمعاقبة المسئولين عن الإهمال، فقالت: “لو كان فيه حساب عاجل وتدخل سريع من وزارة الرياضة... التي ينبغي أن تقوم بشغلها كما ينبغي، مكنش حادثة تانية حصلت لو كانوا اهتموا بكل النوادي، وأشرفوا على سلامة وأمان ووجود أجهزة طبية مدرب على استخدامها مكنش دا حصل تاني، لكن أرواح ولادنا أرخص حاجة عندهم لأن مفيش عقاب... وهناك تقصير”.

أما البلوجر حسين المصري فقدم حكاية مغايرة وصفها بأنها “توضيح” لحادث جون ماجد، فقال: “موضوع جون فيه لبس كبير، السباح من الاحتياجات الخاصة حدث له حالة تشنجات والكابتن طلعه برا المياه في أقل من ٣ ثواني، وعمل له إسعافات أولية، والكاميرات جايبة دا، وتم نقله إلى المستشفى وفي طريقه سقط من الكرسي المتحرك، وهذا سبب دخوله العناية، والتقرير والكاميرا اللي داخل النادي أثبتت دا.. ربنا يرحمه ولو فيه حد قصر أتمنى يأخذ عقابه.. ملحوظة الكلام دا من واحد كان موجود مع الطفل وشاف كل حاجة من أول الواقعة...”.



